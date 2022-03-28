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把尖酸刻薄當幽默！盤點「5大自殺社交行為」，你也中了嗎？

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▲▼盤點「5大自殺社交行為」，你也中了嗎？ 。（圖/路透社）

▲從威爾史密斯巴掌事件學會「說話的藝術」。（圖／路透社）

記者曾怡嘉／綜合報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮的意外插曲掀起討論，剛榮登影帝的威爾史密斯（Will Smith），因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿他妻子開玩笑，跑上台一巴掌震撼全場，雖說不鼓勵威爾史密斯暴力行為，但克里斯洛克「把尖酸刻薄當幽默」也給大家上了一課，盤點以下5大自殺型社交行為，你也中了嗎？

#把尖酸刻薄當幽默

身邊總有一種人把刻薄當作幽默，其實很難笑，他們總披著幽默外衣去挖苦別人，往別人的痛點踩，這樣的行為無論私交如何，都容易讓友情瀕臨破碎，走到盡頭。

▲▼盤點「5大自殺社交行為」，你也中了嗎？ 。（圖／翻攝自FB/jtbc DRAMA）

▲（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

#把口無遮攔當直率

很多人總拿著「個性直」的盾牌，就以為自己可以直言不諱，顧不得他人聽起來是否舒服，而講出一些傷人的話，其實在把話說出口前，最好先試著預想對方的心情，多一點思考，直率也能成為禮貌。

#把指手畫腳當作熱心

有的人習慣命令別人做東做西，但美其名是為你好，甚至是替你著想，但卻忽略了這樣的關心是否是別人需要，甚至是想要，朋友之間的邊界感真的很重要。

▲▼盤點「5大自殺社交行為」，你也中了嗎？ 。（圖／翻攝自FB/jtbc DRAMA）

#把裝熟當作好相處

一句貼心的問候，往往能打破生疏的藩籬，但是過度熱情，失去彼此之間的邊界感，就容易讓對方覺得被冒犯，容易被視為無禮。因此適度的親和力，也是需要學習的。

#把爭辯當作能言善道

朋友之間既然是不同的個體，想法就也不一定相同，但有時候別人一句話抒發己見，你就再回一句話堵死對方，這樣容易傷了感情不自知，你可以不認同他，但可以尊重他。

關鍵字：

社交, 人際關係

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