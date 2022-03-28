無印良品開賣火鍋湯底　HOLA推「石虎米」助台灣山林

▲居家通路無印良品、HOLA不約而同推出新食品食材。（圖／無印良品、HOLA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣人愛吃火鍋是出名的，連日本居家品牌無印良品，都開賣火鍋湯底，強調台灣在地生產、日本技術指導，並以日本、韓國料理入味，連吃個熱鍋都有滿滿文青風；HOLA近期則開賣「石虎米」，以無農藥契作方式，將石虎棲息區域的稻田更加健康，養出友善環境與台灣美麗山林。

無印良品除了引進日本在地食品之外，也會針對台灣市場開發特別產品，近期春天天氣多變，吃火鍋也成為許多民眾熱門選擇，業者也推出4款火鍋湯底新品，包含蔥香鴨骨湯底、蘿蔔泥醬露湯底、相撲鍋湯底與雪濃牛骨湯底，超有異國風情，讓民眾解解思念旅遊之心。

▲蔥香鴨骨湯底。

「蔥香鴨骨湯底」源自於日本滋賀縣的鄉土料理，湯底富有鴨骨與蔥油香氣，再加上味醂、醬油，爽口且不油膩；「蘿蔔泥醬露湯底」添加大量蘿蔔泥與醬油調味，入口帶有蘿蔔顆粒口感，清爽鮮甜；「相撲鍋湯底」湯底由雞骨與豬骨熬煮成高湯，再使用柴魚昆布增加風味，與各式青菜、肉類、海鮮搭配皆合；源自韓國的傳統料理「雪濃牛骨湯底」，除了使用牛骨外，也加入豬骨熬煮湯汁至乳白色，口味濃厚卻不膩口。

無印良品的4款火鍋湯底皆採350g包裝，，約1至2人份，適合單身或小家庭的顧客，單包售價89元。

▲雪濃牛骨湯底。

HOLA從3／30起將推出一系列「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，近期與社會企業八百金合作，認養契作無化肥、無農藥、無除草劑與無滅鼠劑的石虎米，因石虎是生態鏈中對環境敏感度高的頂級生物，藉由推廣對土地更友善的耕種方式，讓更多樣的生物會回歸到這塊土地中，也讓石虎減少大範圍移動所造成的風險。

業者表示，其活動首波為3/30當天消費者以299元購買一包1.8kg石虎米，HOLA則捐出等值石虎米一包至中華基督教助協會，此外也將進行HOLA kitchen主題課程，分享石米虎創意料理，以及戶外體驗行程，帶領消費者走訪石虎米苑裡稻作區體驗農事。