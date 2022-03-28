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韭菜花最多！營養師曝蔬菜「農藥殘留比例」　5招洗菜秘訣照做就不怕

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▲▼ 營養師教5招洗菜秘訣減少農藥殘留。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教減少蔬果農藥殘留5招小秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

新鮮蔬菜水果擁有許多營養，能促進腸胃蠕動，幫助消化、排便，對健康很有益，也能幫助減肥、維持身材，但有些人擔心農藥殘留問題，不敢多吃、甚至乾脆不吃。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了農藥殘留比例較高的蔬菜農產品，可以選擇少吃或多清洗即可，也加碼分享5招有效減少農藥殘留的洗菜、挑選小秘訣，照著做就不怕。

農委會先前3月中公佈了「109年蔬菜農產品農藥殘留監測研究」，蕭瑋霖整理了農藥檢測不合格率較高的蔬菜，並根據不同類型做分類。小葉菜類中農藥殘留不合格比例最高的是韭菜花（50%），還有芹菜（24.2%）、紅鳳菜（14.8%）也不低；包葉菜類中的包心芥菜（40%）、結球白菜（20.7%）和豆菜類的碗豆（28.4%）、菜豆（11.6%）也都頗高；其餘像是秋葵（11.1%）、小米（28.6%）、蘿蔔（22.6%）也都高於10%。蕭瑋霖提醒，如果有料理到這些農藥殘留不合格比例較高的食材，建議要多清洗一下。

▲▼ 營養師教5招洗菜秘訣減少農藥殘留。（圖／翻攝unsplash,pexels）

平時除了可減少選擇農藥殘留較高的蔬菜食材，蕭瑋霖也特別分享了5招能減少農藥的小妙招，在處理食材、洗菜時照著做，就能幫助有效減少農藥殘留。

＃流水沖洗法

將蔬菜用流動的清水清洗3～5遍或用流水沖洗5分鐘。

＃浸泡法

將蔬菜置於清水中浸泡15分鐘。

▲▼ 營養師教5招洗菜秘訣減少農藥殘留。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃去皮切除法

去除食材的蒂頭、外皮、根部等處。

＃室溫儲藏法

將蔬菜放置於室溫下2～3天，讓農藥揮發。

＃選擇檢驗過的食材

還是擔心農藥殘留的人，也可直接選擇像是有機蔬菜等有經過檢驗的食材。

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關鍵字：

農藥, 殘留, 蔬菜, 清洗, 洗菜, 秘訣, 營養師

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