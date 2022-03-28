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奶油色、橄欖綠高顏值家電超欠收　電風扇、調理機美翻天

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▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲SMEG復古美學２片式烤麵包機，售價9,300元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入春季，即將迎來夏天，終於可以擺脫冬天厚重、冷冽的形象，近期民眾在家時間變多，家電購買慾望飆漲，不想讓家裡太過單調，中性色家電是很好的選擇，包括CHANCOO、正負零、LISSCODE、SMEG等，都有奶油色與橄欖綠為主色的小家電設計，適合多種居家裝潢，給人低調又不無聊的感覺，更重要的是兼顧顏值，每次用都能浮現小確幸。

奶油色
賦予今年溫暖柔軟的開端，中性並帶點療癒氣息，與其說是點綴居家，比較像是融入居家，然後在使用的時候，會讓人會心一笑。包括以奶油色為機體，點綴透明元素的CHANCOO便攜式果汁機，與外用杯與冷飲杯互相呼應，售價4,280元；正負零XCD-D020吹風機，圓潤機身加上與白色搭配的外觀，有點奶茶的配色覺得可愛，售價1,390元；SMEG復古美學２片式烤麵包機，充滿復古的造型呈現使用者品味，售價9,300元。

▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲CHANCOO便攜式果汁機，售價4,280元。

▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲正負零XCD-D020吹風機，售價1,390元。

橄欖綠
綠意是大自然中重要的存在，也是居家重要的妝點，在都市叢林中，綠色家電可以跟盆栽植物一樣療癒，寧靜而平衡的風情，可以使人感到安穩舒適的氛圍，外型極簡的ISSCODE無線真空保鮮機，打破許多人對於保鮮機的印象，讓人驚豔，售價2,980元，同品牌的擺頭伸縮風扇，也呈現出極簡線條與耐看的外型，售價1,280元；作為綠色的422Inc 13L 氣炸烤箱是個有趣的選擇，但搭配磁磚的化學作用實在太棒了，售價6,990元。

▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲ISSCODE無線真空保鮮機，售價2,980元。

▲高顏值家電。（圖／業者提供）▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲ISSCODE擺頭伸縮風扇，售價1,280元。

▲高顏值家電。（圖／業者提供）▲高顏值家電。（圖／業者提供）

▲422Inc 13L 氣炸烤箱，售價6,990元。

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