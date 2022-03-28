威爾史密斯護妻揮拳！國師揭：天秤座不好惹　「1地雷」不能踩

▲威爾史密斯因妻子光頭被拿來開玩笑，衝上台怒揮巴掌。（圖／路透社）

記者張毓容／綜合報導

第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間28日上午盛大登場，中途卻出現意外插曲，剛拿下本屆影帝的威爾史密斯（Will Smith），因不滿頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿妻子開玩笑，憤而衝上台揮拳震撼全場，更引發全球熱議。星座專家唐綺陽就在臉書上透露：「就說天秤不好惹吧」，釣出不少天秤座名人、網友直呼「天秤+1」、「天秤理智線斷掉連自己都會怕」。

▲威爾史密斯台下緊牽老婆的手。（圖／路透社）



威爾史密斯妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）近年因健康狀況問題導致落髮，後來索性剃掉長髮，但克里斯洛克在頒獎時卻以她的光頭造型當哏開玩笑，使得威爾史密斯當場暴怒，上台怒揮巴掌護妻。





▲唐綺陽在FB透露：「天秤不好惹」。（圖／翻攝FB@唐綺陽占星幫）



此事件一出，立刻引發網路熱議，台灣網友幾乎一面倒站支持角度，不少名人也紛紛分享個人意見，被封為「國師」的星座專家唐綺陽就以星座分析角度po文感嘆：「就說天秤不好惹吧，尤其傷到他的家人…簡直是不顧一切了，奧斯卡獎耶，真是鐵骨錚錚啊！！」雖然她也覺得拿人疾病開玩笑很差勁，但她也提醒其他天秤座「不要因為這樣就覺得可以亂打人」。

而這篇「別惹天秤座」po文一出，顛覆多數人平時對天秤座有著脾氣好、老好人的印象，但也立刻釣出不少天秤座藝人和網友來「認證+1」，像是黃小柔就留言「天秤理智線斷了誰也攔不住，尤其是自以為是的人，很容易讓天秤斷」；可藍也表示「不要挑戰天秤的底線，尤其是家人」；「小男孩樂團」主唱Mify米非也回應「天秤+1，很會忍，但踩到底線真的會理智線斷掉，連自己都會怕」。

也有不少網友直呼「家人真的是地雷」、「天秤不愛吵…但是怒起來很凶」、「天秤包容度超高啊！所以爆炸的威力也超高」、「沒錯！！家人就是天秤的底線」。

▲「天秤不好惹」po文釣出許多天秤座認證。（圖／翻攝FB@唐綺陽占星幫）



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