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小腹女「隱肚穿搭術」立減5公斤　4個服飾地雷要避開

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▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

▲腹部突出的女生，在穿搭上有小技巧，看起來更纖瘦。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

小腹真的給許多女性很大壓力，因為曾試著減肥的人都知道，肚子是最難減的部位之一，偏偏只要「多吃一點」馬上破功現形，若對自己小肚肚的曲線還不滿意，4種穿著請先暫停，用1種穿搭公式技巧遮肚，讓視覺先瘦5公斤。

淺色與亮色且較貼身的T恤
在夏天T恤當然是一定要穿的，但選擇上請避開較為緊身且淺色的款式，因為淺色讓視覺放大，加上貼身剪裁，就算時時刻刻縮小腹，也會讓突出的腹部曲線現形，真的想穿白T恤，建議選擇剪裁較鬆、不要太過薄透的款式，硬挺的布料能把身材線條修直。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

大印花上衣
近幾年流行上衣往褲裡紮，大圖案與大印花的上衣，不但有膨脹的效果，也正好讓肚肚的凸線現形，若再加上貼身的款式，就呈現的更「立體」了。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

中長款上衣
很多人以為有小腹用遮住就能處理，其實中長款上衣的剪裁，較適合纖瘦身材的人，因為細細的腿才能讓比例看起來高挑清瘦，若小腹有一定規模，穿中長款上衣會讓側面看起來很笨重，正面看起來有點侷促，最好能選擇到小腹中間長度的上衣為佳。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

包臀連身洋裝
這類會讓身型曲線全都露的衣服，本身就很挑人穿，有時纖瘦的人也不能駕馭，曲線不美或比例不好，都能讓呈現度扣分。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

隱肚穿搭術：製造分界
想把肚子好好藏起來，就讓整體造型在腹部的位子畫上分界，中腰的A字裙或短褲，搭配微幅寬鬆剪裁的上衣，包括上半身、下半身的分界都集中在腹部，就能製造出巧妙的視覺效果，把視覺焦點集中在下半身與四肢。

▲女性,穿搭,流行,服裝,女生,夏天。（圖／unsplash）

關鍵字：

穿搭, 小腹

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