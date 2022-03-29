Rosé透視裙洩曲線突破人生尺度　海莉比伯轉身露渾圓翹臀拼了

記者王則絲／台北報導

BLACKPINK成員Rosé日前出席代言品牌SAINT LAURENT於洛杉磯舉辦的奧斯卡前夕派對，穿著一身透視水鑽裙對鏡頭擺出惹火姿勢，整雙大腿若隱若現展現極致性感，可說是突破人生尺度！小賈斯汀妻子海莉比伯（Hailey Bieber）同場現身也不遑多讓，黑色透視蕾絲襪下整雙美腿清晰可見，轉到背面更是火辣，大秀渾圓翹臀。

▲Rosé出席SAINT LAURENT派對。（圖／品牌提供）



SAINT LAURENT於第94屆奧斯卡頒獎前夕，在洛杉磯開了一場預熱派對，由創意總監Anthony Vaccarello邀請到眾多明星共襄盛舉。身為全球品牌大使的Rosé由於先前確診新冠肺炎而缺席時裝秀，這回康復參加活動當然不負眾望，身穿最新2022秋冬系列的透視水鑽羽毛短洋裝亮相，平口貼身的小洋裝勾勒她纖細的身形，穿過布料，視線可一路直達腿根，Rosé於IG上Po出的自拍照更是對著鏡頭擺出撩人姿態，性感曲線毫不保留，可說是突破人生的尺度。

▲Rosé穿著透視裙擺出撩人姿態。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



一向不吝嗇展現性感的海莉比伯，不讓Rosé專美於前，當天穿著的是帥氣搖滾風的皮革外套，下身則是以黑色透視蕾絲褲襪包覆，褲腳衩得比Rosé更高，轉過身來渾圓翹臀讓人血脈噴張，火辣比拼豁出去了。

▲海莉比伯出席SAINT LAURENT派對造型。（圖／品牌提供、翻攝自IG@haileybieber）



另外，同場參與盛會的還有大勢巨星贊達亞（Zendaya）、新版《蝙蝠俠》「貓女」柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）以及泰國知名女星琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul）⋯⋯比起在各大紅毯活躍的前衛造型，贊達亞這次演繹SAINT LAURENT露背裝略顯低調，不過依然展現的是完美模特兒身材。

▲贊達亞、「貓女」柔伊、琦察雅阿瑪塔庫爾。（圖／品牌提供）



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