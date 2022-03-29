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澎湖花火節爽玩4天才3490元　超美煙火＋無人機燈光大秀必看

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文／C編

4月底到6月底是澎湖花火節的時刻，有漂亮的海上煙火加上無人機大秀，美不勝收的景色吸引很多人前往度假，「Her森森」推出「東森旅遊澎湖花火節摩西分海四日平日（四人一室）單人券」，原價7490元、特價3490元，現省4000元，超級划算，一定要搶。

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▲澎湖花火節,澎湖,花火節,Her森森,無人機,LINE FRIENDS。（圖／Her森森）

▲東森旅遊澎湖花火節摩西分海四日平日（四人一室）單人券，原價7490元、特價3490元，點我購買

這次推出的澎湖花火節活動，台北、台中、高雄三地出發不加價，特別包裝「摩西分海奇觀、南寮彩繪村」，團費包含飛機來回、住宿、行程、保險，當然最棒的行程就是澎湖花火節的美景，2022年與LINE FRIENDS合作，結合無人機燈光秀，讓整個花火節的節目除了煙火還有更多看頭，非常精彩豐富。

除了參與澎湖花火節盛事，絕美的潮汐景觀「摩西分海」也是必去行程，位於澎湖奎壁山地質公園內，海水會在退潮時，往左右兩邊退後，如摩西分海一般，露出一條小徑，步行其上感受超級特別的景色，絕對是去澎湖必看的奇景。

當然還有南寮彩繪村、觀音亭海濱公園、潘安邦故居、張雨生紀念館等景點，另外特別推薦海洋牧場與雙心石滬，好玩、好吃，包套行程不需要自己費力安排，全程有人帶領，和家人朋友一起出遊輕鬆愜意。

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▲澎湖花火節,澎湖,花火節,Her森森,無人機,LINE FRIENDS。（圖／Her森森）

▲東森旅遊澎湖花火節摩西分海四日平日（四人一室）單人券，原價7490元、特價3490元，點我購買

「Her森森」推出「東森旅遊澎湖花火節摩西分海四日平日（四人一室）單人券」，原價7490元、特價3490元， 4月22日前出發，加碼送「海洋牧場＋炭烤鮮蚵／海鮮粥吃到飽」，團費不含行政服務費1,500元／人＋司機導遊服務費600元／人。 

關鍵字：

澎湖花火節, 澎湖, 花火節, Her森森, 無人機, LINE FRIENDS

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