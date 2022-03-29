41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發　纖瘦手臂秀驚人「直角」

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG＠thursdayisland_life

韓女星孔曉振演紅電視劇《沒關係，是愛情啊！》、《山茶花開時》站穩戲劇女神地位，近日她頂著逆齡的眉上瀏海為代言的服飾品牌拍攝廣告，一系列環繞著休閒氛圍的清新畫報釋出，只見她身穿鮮豔碎花洋裝、與針織衫，絲毫看不出已邁入41歲，空靈氣息被網友們狂讚：「自然系女神」。

許久沒有以戲劇作品出現在螢幕前的孔曉振，總算在最近傳出好消息，即將與小7歲的男神李敏鎬合演新劇《Ask The Stars》，劇情是以十分少見的宇宙航空站為題材，再加上這是孔曉振時隔三年的回歸，讓粉絲們都超級期待兩人會碰撞出什麼火花。

這回孔曉振出鏡代言服飾品牌Thursday Island的廣告大片，在悠閒的居家背景擺拍，穿著春夏感的亮眼碎花洋裝，裙襬上的荷葉邊增添層次細節，只見她隨意坐在行李箱上、接著又臥躺在地板，慵懶樣貌整個人仙氣爆棚，隨著換上另一件短版裙裝，纖細美腿一覽無遺，輕鬆散發少女氛圍。

另外，孔曉振也綁起俏皮的公主包頭，加上極短瀏海瞬間逆齡，並穿上寶寶藍針織衫，搭配淺色丹寧短褲，渾身洋溢著青春活力，畫面中她開心的把玩著糖果，完全就是個可愛的大女孩，模樣看起來一點也不像41歲，纖瘦手臂更展現驚人「直角」，畫報一曝光就備受好評。

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