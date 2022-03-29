fb ig video ETtoday search mobile

41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發　纖瘦手臂秀驚人「直角」

>

記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG＠thursdayisland_life

韓女星孔曉振演紅電視劇《沒關係，是愛情啊！》、《山茶花開時》站穩戲劇女神地位，近日她頂著逆齡的眉上瀏海為代言的服飾品牌拍攝廣告，一系列環繞著休閒氛圍的清新畫報釋出，只見她身穿鮮豔碎花洋裝、與針織衫，絲毫看不出已邁入41歲，空靈氣息被網友們狂讚：「自然系女神」。

▲孔曉振 。（圖／翻攝IG）

許久沒有以戲劇作品出現在螢幕前的孔曉振，總算在最近傳出好消息，即將與小7歲的男神李敏鎬合演新劇《Ask The Stars》，劇情是以十分少見的宇宙航空站為題材，再加上這是孔曉振時隔三年的回歸，讓粉絲們都超級期待兩人會碰撞出什麼火花。

▲孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振 。（圖／翻攝IG）

這回孔曉振出鏡代言服飾品牌Thursday Island的廣告大片，在悠閒的居家背景擺拍，穿著春夏感的亮眼碎花洋裝，裙襬上的荷葉邊增添層次細節，只見她隨意坐在行李箱上、接著又臥躺在地板，慵懶樣貌整個人仙氣爆棚，隨著換上另一件短版裙裝，纖細美腿一覽無遺，輕鬆散發少女氛圍。

▲孔曉振 。（圖／翻攝IG）

▲孔曉振 。（圖／翻攝IG）

另外，孔曉振也綁起俏皮的公主包頭，加上極短瀏海瞬間逆齡，並穿上寶寶藍針織衫，搭配淺色丹寧短褲，渾身洋溢著青春活力，畫面中她開心的把玩著糖果，完全就是個可愛的大女孩，模樣看起來一點也不像41歲，纖瘦手臂更展現驚人「直角」，畫報一曝光就備受好評。

►Lisa穿CELINE帽T大剌剌遛狗　下秒脫上衣曬傲人「川字腹肌」

►Tiffany靠「拉領口」小心機耍辣　運動裝「胸前陰影」噴發性感
 

關鍵字：

孔曉振, Thursday Island

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

威爾史密斯護妻揮拳！國師揭：天秤座不好惹　「1地雷」不能踩

威爾史密斯護妻揮拳！國師揭：天秤座不好惹　「1地雷」不能踩

星巴克3／29「看身分證買一送一」記得衝！　還有4月春假「連續4天」第二杯半價 每晚喝「熱優格」養好菌　女醫減15公斤不復胖 2022母親節必買「加大版」保養！Kiehl’s春青露大容量組、嬌蘭巨型小金瓶61折 小腹女「隱肚穿搭術」立減5公斤　4個服飾地雷要避開 Rosé透視裙洩曲線突破人生尺度　海莉比伯轉身露渾圓翹臀拼了 Lisa慶生穿「球球裝」秀直角肩＋絕對領域　集可愛與性感於一身 歐米茄7900元聯名錶全球大炒賣！「蒂芬妮藍色」最狂喊破11萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面