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PTT、Dcard大推的「痘肌蜜糖」　用完3瓶還不夠、直登重量瓶才滿意

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文／C編

痘痘肌膚要顧好可不容易，太滋潤NG、太清爽也不行，需要恰到好處的潤澤跟保濕，才能夠避免痘痘一直復發，當然選好產品也很重要；對於痘痘問題，很多網友都推薦被稱為「靈芝水」的「品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水」，現在在「Her森森」販售200ml、原價1450元、特價550元，絕對必買。

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▲品木宣言,Dr.WEIL,痘痘,化妝水,保養,。（圖／Her）

▲品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價1450元、特價550元，點我購買

肌膚當塗抹太過滋潤的保養品，很容易冒出痘痘，這時就需要具有保濕但又不會太過的產品，像是品木宣言的Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水，就是救痘痘的神器，又被稱為「靈芝水」，不管是利用化妝棉全臉濕擦還是濕敷，都可以輕鬆養出細緻完美的膚觸，難怪是超熱銷的神級保養品。

品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水會被稱為「靈芝水」，是因為添加了靈芝萃取、北極靈芝、冬蟲夏草、手採雞腿蘑菇等複方，對於肌膚的溫和調理特別有一套，就像是中藥漢方較注重內在呵護一樣，針對肌膚內部補充養分，打造出好肌底，很多問題自然解決。

靈芝水的效果不是官方說了算，很多女孩在PTT、Dcard等討論區大力推薦，直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，後來直接買重量瓶」，可見有多好用。

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▲品木宣言,Dr.WEIL,痘痘,化妝水,保養,。（圖／Her）

▲品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價1450元、特價550元，點我購買

「Her森森」推出「品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水」200ml，原價1450元、特價550元，有肌膚乾燥、冒痘或是暗沉蠟黃問題的人，一定要入手，每天濕敷或是輕拍上臉，一定可以養出細嫩白皙的美肌。

關鍵字：

品木宣言, Dr.WEIL, 痘痘, 化妝水, 保養

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