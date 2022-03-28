測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

記者李薇／綜合報導

你的心智年齡比起原本的年紀還要年輕還是老成呢？以下4款玻璃杯憑直覺選出任何一個，就可以測出來真實的內心狀態是怎麼樣的年紀，不管是年輕還是變老，都有著不同的心境變化，值得我們去好好體驗人生。

選擇A：心智年齡15歲

選擇細長杯型的人，就像是一隻小白兔，心智年齡只有15歲，就像是個天真爛漫的小精靈，對於任何事情都充滿好奇、活力，很懂得在簡單的事物裡面找尋快樂，對於身邊的一切人事物都懷有善意，即使身邊沒有人陪伴，也可以獨當一面。

選擇B：心智年齡22歲

選擇B杯子款式的你朝氣蓬勃，就像是22歲的青少年，非常具有活力、就像一顆行走的太陽，到哪裡都能溫暖別人的心，即便這世界上物有很多事情都和你想的不一樣，但你始終樂觀向上，堅信一切都會好起來，是很熱情而且真誠的人。

選擇C：心智年齡25－30歲

你時而像個孩子、時而像個成熟的大人，大部分的時候就是你現在年紀，當你發現有些事情不能再重來的時候，就會瞬間的長大，會好好把握、珍惜當下的一切，在人生的路途中，會慢慢的成長，並且學習更多的人情世故。

選擇D：心智年齡45歲

選擇D杯款的人心智年齡45歲，心理狀態非常的成熟，甚至很可能比起原本的年齡都還要大，對於生活的體驗比起同齡人都要深刻，知世故，但卻對世紀仍然抱持著一定的熱忱，從不在意別人對你的評價，只求做好自己，看待事物淡然坦蕩。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。