珠寶課／經典對戒見證愛情　吳姍儒選這款「和老公相似不相同」

▲吳姍儒（左）一月底與設計師王陽開完婚，兩人佩戴伯爵婚戒。（圖／伯爵提供）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

見證永恆愛情的結婚對戒，是邁入禮堂後每日佩戴的愛情信物，因此可從小倆口日常穿搭的風格著手。經典不敗的貴金屬材質素面戒指，是各家珠寶品牌均備的基本款，若想更能顯現設計感的婚戒，《ET Fashion》精選五大品牌歷經時空考驗仍不退流行的招牌之作，最適合時尚新人。

▲吳姍儒與老公選戴伯爵Wedding系列鉑金鑲鑽戒指（左）76,000元，Possession系列18K白金鑽石戒指188,000元。（圖／伯爵提供）

一圈鑽放閃

吳姍儒2022年1月底與設計師設計師王陽開完婚，兩人的婚戒品牌為伯爵（PIAGET），有趣的是兩人不是一模一樣的設計，而是相似但各有特色，吳姍儒選擇Wedding系列鉑金鑲鑽戒指，因為簡潔的線戒設計能與她的單鑽求婚戒完美疊搭，而老公所戴的Possession系列鑽戒為品牌招牌作，中央鑽圈會旋轉是一大特色。

▲模特兒佩戴卡地亞白K金鑲3顆鑽的LOVE戒指（左）121,000元，玫瑰金鑲鑽小型款LOVE戒146,000元。（圖／卡地亞提供）

螺絲鎖愛情

卡地亞（Cartier）LOVE系列誕生於1970年代的紐約，從手環延伸出戒指款式，不變的是招牌的螺絲圖案裝飾，成為品牌辨識度最高、也深受新人喜愛的婚戒選擇，共有18K金、白金與玫瑰金材質，各有未鑲鑽基本款、螺絲圖案處鑲嵌3顆鑽石或戒環鋪鑲美鑽的華麗款。

▲Boucheron Quatre婚戒與日常服飾完美搭配。（圖／Boucheron提供）





▲Boucheron Quatre Classique系列戒指（左）127,500元，Quatre White系列戒指217,000元。

明星指定款

提到Boucheron（寶詩龍）婚戒，第一聯想肯定是「明星款」Quatre系列戒指，女星林依晨與老公林于超即戴此系列婚戒見證幸福時光。最經典為集合羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋與同心圓刻紋4個符碼的戒指，品牌陸續加入不同顏色陶瓷款式，更加年輕時髦，與日常服裝能完美搭配。

▲寶格麗B.zero1系列白K金單環戒（左）47,900元，玫瑰金單環戒44,900元。（圖／BVLGARI提供）

經典螺旋紋

寶格麗（BVLGARI）以羅馬圓形競技場為靈感的B.zero1系列戒指，呈現獨特的螺旋紋線條，戒圈側邊鐫刻BVLGARI BVLGARI字樣，品牌備有寬窄版設計，新人多選擇單圈環戒，另有環圈鑲鑽的閃亮版本，是新娘的最愛。

▲CHAUMET Liens Évidence系列18K白金戒（上）52,300元，鑲鑽款169,000元。（圖／CHAUMET提供）

連結你和我

CHAUMET旗下Liens Évidence系列戒指藉由連接戒環兩端的「橋」，象徵人與人之間的聯繫，也代表將情人的心相繫，別具深意的設計受到新人的青睞，款式有不同材質、鑲鑽數目與寬窄版設計，選擇相當豐富。

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