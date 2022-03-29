奧斯卡派對更精彩！暮光女全透視CHANEL、Zendaya極致纖腰西裝電翻

記者鮑璿安／台北報導

比奧斯卡頒獎典禮紅毯更精彩的，是時尚媒體《浮華世界Vanity Fair》緊接著主辦的會後派對，包括克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、千黛亞（Zendaya）都換上第二套禮服出席，分別以甜美火辣的香奈兒（CHANEL）透視禮服以及Sportsmax西裝展現撩人身姿。

▲克莉絲汀史都華奧斯卡造型都選擇了香奈兒（CHANEL）禮服 。（圖／路透社、AP）

克莉絲汀史都華雖錯失影后寶座，但高衣Q得到認可，與奧斯卡頒獎典禮紅毯一樣，選擇了香奈兒（CHANEL）禮服出席會後派對，她以2022秋冬系列黑色透膚裙裝現身，最吸睛的莫過於大大的深U領口，向下延伸直至腰間，傳遞出她狂野美感。另外運用透視花瓣遊走裙身，若隱若現之餘，蝴蝶結與閃鑽扣飾巧妙點綴在大腿內側，在大尺度與優雅間取得平衡。

▲千黛亞（Zendaya）會後派對選擇Sportsmax2022秋冬系套裝 。（圖／AP）

▲千黛亞奧斯卡頒獎典禮換上一身VALENTINO短版緞面襯衫搭配閃鑽裙裝 。（圖／路透社）

千黛亞選擇Sportsmax2022秋冬系套裝，即便全身包緊緊，獨特的收腰細節仍是將A4纖腰完美呈現，加上精緻輪廓感輔助，黑與紫的完美碰撞，很有女特務的性感。千黛亞很常在大型紅毯上駕馭襯衫套裝，奧斯卡紅毯也是換上一身VALENTINO短版緞面襯衫搭配閃鑽裙裝，將線條感完美呈現獲得一片好評。