RIMOWA年度新色「霧藍」男女通殺　高級質感連行李箱小包也換裝

記者王則絲／台北報導

隨著許多國家邊境鬆綁，是否讓人等不及開始規劃解封後的首場旅行？德國精品行李箱品牌RIMOWA於今年推出的全新色調霧藍色與火鶴紅色行李箱，作為重返自由的行頭再適合不過，尤其這回精心調和出的「霧藍色」，帶有高質感的灰調男女通殺，連Personal行李箱小包也新增了此色，簡直太可愛！

▲RIMOWA Essential系列新色霧藍色。（圖／品牌提供）



繼先前的沙漠粉、仙人掌綠、芒果色與青竹綠色，RIMOWA今年度的季節新色靈感源自坦桑尼亞的美景風光。坦桑尼亞擁有遼闊的賽倫蓋蒂平原、乞力馬扎羅山等壯闊自然景觀，且東非是許多野生動物的家園，每年都會有數百萬隻紅鶴飛回坦桑尼亞北部的湖泊繁殖，因此帶來Flamingo火鶴紅色與Azure霧藍色兩種全新色調。

▲RIMOWA Essential新色火鶴紅色。（圖／品牌提供）



新色調涵蓋RIMOWA Essential系列行李箱包括Cabin、Check-In L、Trunk Plus等尺寸，以及Personal Cross-Body行李箱小包，本季的兩款顏色都十分搶眼，如火鶴般的紅色不用說，就像熱辣的太陽般耀眼，還帶點朱紅的色調，增添溫暖感受；霧藍色則是溫柔和煦得多，有些灰調的混入，比起之前的爆款冰川藍色，更具高級質感的氛圍，也更為中性好搭，男女生都通殺。

▲RIMOWA新色調霧藍色也注入行李箱小包。（圖／品牌提供）

台灣輕奢旅行箱品牌CROWN熱賣的BOXY系列，也推出了充滿春意的粉嫩色調，包括柔柔的嫩粉色以及湖水般的淺藍色，很適合們出遊時作為情侶單品，想要更亮眼一些的話，還有鮮嫩的黃色可選擇。

▲CROWN BOXY系列春季色調包括嫩粉紅色、水藍色以及鮮嫩黃色。（圖／品牌提供）



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