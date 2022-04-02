fb ig video ETtoday search mobile

RIMOWA年度新色「霧藍」男女通殺　高級質感連行李箱小包也換裝

>

記者王則絲／台北報導

隨著許多國家邊境鬆綁，是否讓人等不及開始規劃解封後的首場旅行？德國精品行李箱品牌RIMOWA於今年推出的全新色調霧藍色與火鶴紅色行李箱，作為重返自由的行頭再適合不過，尤其這回精心調和出的「霧藍色」，帶有高質感的灰調男女通殺，連Personal行李箱小包也新增了此色，簡直太可愛！

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA Essential系列新色霧藍色。（圖／品牌提供）

繼先前的沙漠粉、仙人掌綠、芒果色與青竹綠色，RIMOWA今年度的季節新色靈感源自坦桑尼亞的美景風光。坦桑尼亞擁有遼闊的賽倫蓋蒂平原、乞力馬扎羅山等壯闊自然景觀，且東非是許多野生動物的家園，每年都會有數百萬隻紅鶴飛回坦桑尼亞北部的湖泊繁殖，因此帶來Flamingo火鶴紅色與Azure霧藍色兩種全新色調。

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA Essential新色火鶴紅色。（圖／品牌提供）

新色調涵蓋RIMOWA Essential系列行李箱包括Cabin、Check-In L、Trunk Plus等尺寸，以及Personal Cross-Body行李箱小包，本季的兩款顏色都十分搶眼，如火鶴般的紅色不用說，就像熱辣的太陽般耀眼，還帶點朱紅的色調，增添溫暖感受；霧藍色則是溫柔和煦得多，有些灰調的混入，比起之前的爆款冰川藍色，更具高級質感的氛圍，也更為中性好搭，男女生都通殺。

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA行李箱新色霧藍色、火鶴紅色。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA新色調霧藍色也注入行李箱小包。（圖／品牌提供）

台灣輕奢旅行箱品牌CROWN熱賣的BOXY系列，也推出了充滿春意的粉嫩色調，包括柔柔的嫩粉色以及湖水般的淺藍色，很適合們出遊時作為情侶單品，想要更亮眼一些的話，還有鮮嫩的黃色可選擇。

▲CROWN行李箱（圖／品牌提供）

▲CROWN行李箱（圖／品牌提供）

▲CROWN BOXY系列春季色調包括嫩粉紅色、水藍色以及鮮嫩黃色。（圖／品牌提供）

►包・開箱／今夏最紅PRADA三角包近賞　隱藏版「飯糰包」也超Ｑ

►Rosé透視裙洩曲線突破人生尺度　海莉比伯轉身露渾圓翹臀拼了

關鍵字：

RIMOWA, Essential, 行李箱, 新色, 霧藍色, 火鶴紅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

范曉萱獻最大尺度挺GUCCI「賈靜雯也誇美」　私下祝福大S閃婚 孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」 「錶王」年曆兩地時間錶實用至上　勞力士新作「又要炒到上百萬」 頭髮掉個不停？很可能是妳天天洗頭、不戴帽子惹禍 韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人 只開一夜的「星巴克餐廳」將現身　想吃到需先做一件事 不運動也能瘦！營養師教7個「有效減肥」好習慣　吃零食也OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面