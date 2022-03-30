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「最難交心」星座Top 3 ！　第一名有保護色，寧可孤單也不示弱

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「最難交心」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

剛開始認識一個人就會發現，有時候要走進對方的心實在是太難了，天生的慢熱性格，讓他們沒辦法立刻「自然熟」，不過隱藏個性卻很有魅力，以下就揭曉「最難交心」星座Top 3 ！

Top 3 天蠍座

剛認識天蠍一定知道，他們會以一張冷臉看待外界，因為天蠍很不愛麻煩，只要是不需要多認識的圈子，他們一句話都懶得多說，而且天蠍天生就帶有高冷難以親近的保護色，凡是外人一律保持距離。不過一旦被天蠍認定你是可以交往的人，那麼天蠍才會露出反差萌。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座與天蠍剛好相反，巨蟹看似很好親近，對於大家都很溫和，不過要真正走入巨蟹的生活圈，實在是太難了，巨蟹會將自己真實的想法隱藏起來，不會刻意對外界說，總是自己處在安全圈內，不讓任何人靠近，要觸摸到他們的真心不簡單。

Top 1 獅子座

獅子表面上有盔甲，不刻意將弱點展示給外人看，總是以一副光鮮亮麗的模樣呈現，而且獅子在交往的時候，對於自己的底線很分明，他們寧可一開始就說破，也絕對不可能讓別人踩到地雷，因此獅子也有了難交心的特質，只能說獅子座就算孤立一人，也不想示弱。

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關鍵字：

星座, 運勢, 務實, 巨蟹座, 天蠍座, 獅子座

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