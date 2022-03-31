寵物推車5150元→3999元　單手3秒就能收、帶毛小孩出門超方便

文／C編

想要帶寵物出遠門，不管是家附近的公園或是乘坐大眾交通工具，寵物推車都是必備，「Her森森」推出「城市隨行寵物推車」，原價5150元、特價3999元，可以帶著寵物趴趴走，逛街遊玩都方便。

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▲城市隨行寵物推車，原價5150元、特價3999元，點我購買。



城市隨行寵物推車出自品牌IBIYAYA，芥末黃的色調看起來非常繽紛可愛，符合毛小孩熱情好動的個性，推著牠們出門也有好心情；這台推車最棒的地方，是具備頂棚親子天窗，可以隨時觀看毛孩的狀態，如果是外出比較緊張的毛小孩，可以觀察到牠們的心情，隨時安撫。

這款寵物推車採取把手拉高的設計，符合人體工學，高度98公分，不管是嬌小的媽媽還是高䠷的爸爸都適合，不用彎著腰非常不便；前輪更有360度旋轉、固定直行的功能，後輪快速煞車，可以輕鬆駕馭。

另外，重要的還有單手按鍵3秒快速收車的功能，輕輕鬆鬆就可以折疊起來，不用怕一邊抱毛小孩，車子不好收納的問題；材質也非常講究，選用高透氣網窗，硬挺耐抓，並配有保潔墊墊、安全扣繩，乾淨舒適同時安全無虞。

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▲城市隨行寵物推車－芥末黃，原價5150元、特價3999元，點我購買。



「Her森森」推出「城市隨行寵物推車」，原價5150元、特價3999元，不僅帶毛小孩出門方便，推車還設計了多個大容量的收納空間，可以輕鬆放進各種物品，不用背包包也行，讓你帶牠們出門開心又省事，超級方便。