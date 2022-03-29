總是被甩、沒有安全感？專家給「焦慮型人格」4個愛情忠告

▲愛得太用力，結果往往不如預期順利。（圖／翻攝自FB/SBS Drama）

記者曾怡嘉 / 台北報導

談戀愛總是被分手？或許你屬於焦慮型人格，只要進入一段感情就特別沒安全感，容易過度關心伴侶的一舉一動，甚至是自己的價值，容易患得患失，若你有以上症狀，試著往4個面向調整，感情會更為順利。

#別把關注度放在另一半身上

想談場健康的戀愛，首先需要建立起親密關係的認知，清楚自己的優缺點，自己在親密關係中的需求，別把關注就都投入在一段感情，甚至是一個人身上，最多投入七分為限。

#建立自我安全感

安全感只能自己給自己，別人永遠給不了你，所以建立自我價值，遠遠比一段情感、甚至是一個對象更為可靠、相信自己是值得被愛的，安全感來自於內心的安定。

#避免情緒化

焦慮型人格很容易因為感情中的風吹草動，影響自己的情緒，小到發頓脾氣，到大甚至有點歇斯底里，盡量把情緒穩定，別總把事情往壞的方面去想，也是一種自我調節的方式。

#降低要求和期待

你對於對象的要求總是特別嚴格，希望能主導，甚至是對方只能按照你的意思來，這樣的相處方式會使另一半精神緊張，久了就想要逃，請試著降低對於感情或是伴侶的要求，處在舒服的關係，才是愛情長久的秘訣。

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