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千元睡衣下殺500元有找！大尺碼女孩也能很性感　男友看了噴鼻血

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文／C編

為「睡覺」製造出儀式感，可以幫助提前告知大腦「我要睡了」，心情放鬆更好眠，其中「換上睡衣」是製造儀式感很重要的一環，「Her森森」推出「居家時尚系列單品」，千元睡衣直接下殺至500元有找，讓你有多套可以換洗，用超划算的價格，一次購足份量。

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▲睡衣,Dylce,黛歐絲,蕾妮塔塔,lingling,Annabery,Her森森。（圖／Her森森）

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NEW FORCE簡約甜心休閒居家套裝睡衣，售價1499元、特價449元

100%的舒適棉質，穿起來舒適、吸汗，不會有悶熱感，而且相當親膚，不擔心刺癢，肩帶處蝴蝶結的裝飾，看起來相當可愛，木耳邊點綴的袖口，非常具有少女心，褲腰彈力鬆緊設計，不會拘束，非常實用。

Dylce黛歐絲文青小樹寬鬆柔軟長袖睡衣裙，售價1980元、特價399元

睡覺不喜歡穿褲裝，那就挑選更加放鬆舒適的睡衣裙，落肩設計完美遮蔽蝴蝶袖，看起來手臂更加纖細，長度過膝，能隱藏肉肉的大腿，更加顯瘦又修身。

蕾妮塔塔俏皮小鴨精梳棉柔長袖連身睡衣，售價888元、特價799元

針織輕柔觸感的材質非常柔軟，超可愛的小鴨圖案，滿足女孩們的少女心，深粉、藍兩色兩款可選，領口有可愛的荷葉邊，穿起來相當活潑，長版的設計僅露出最纖細的手腳，春夏秋冬都可以穿。

lingling日系全開釦式質感輕薄素面軟緞長袖二件式睡衣組，售價799元、特價499元

喜歡日系性感風格的女孩，必選這款軟緞長袖睡衣組，絲緞柔軟的細緻布料，穿起來相當舒服、療癒，V領開襟可修飾臉型，長袖、長褲一年四季都可穿，簡約的設計絕對是大人系必備的睡衣款式。

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▲睡衣,Dylce,黛歐絲,蕾妮塔塔,lingling,Annabery,Her森森。（圖／Her森森）

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大尺碼Annabery 迷情深紫交叉美背緞面刺繡蕾絲性感睡裙，售價499元、特價299元

大尺碼女孩不用擔心找不到性感的睡衣可以穿，這次推出的刺繡睡裙，有精緻的刺繡蕾絲，高腰版型可以展現出女孩的好身材與溫柔的俏麗感，具有光澤的面料展現出柔順絲滑的效果，裙側開衩搭配蝴蝶結點綴，舉手投足擺動間盡顯性感魅力。

關鍵字：

睡衣, Dylce, 黛歐絲, 蕾妮塔塔, lingling, Annabery, Her森森

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