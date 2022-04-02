台北6間經典港式飲茶餐廳！必點冰火菠蘿油、忠孝東路特式炒飯

圖、文／MENU美食誌

叉燒包、公仔麵、菠蘿油……等，各種美味的港式料理都在這裡！

茗香園冰室中山店

台北市／大同區

餐點選擇非常多，有將近80種的選項。必點滑蛋蝦仁飯，金黃柔嫩的蛋皮覆蓋在軟Q的白飯之上，再用10隻大蝦做擺飾，最後用蔥花做點綴，滿足了視覺和味覺上的享受！

▲茗香園冰室中山店（圖／Jill提供）

香港特別行運冰室

台北市／大安區

店內裝潢還原了香港冰室的格局，必點熔岩奶皇西多士，炸的酥脆的外表一切下去，香濃的金黃色熔岩內餡就直接傾洩而出，內餡是由鹹蛋黃金沙與煉乳調配而成，讓人一吃就愛上！

▲香港特別行運冰室（圖／Nicole提供）

京星港式飲茶PART1

台北市／大安區

二十四小時營業的香港餐廳，不管是裝潢還是服務，都保持在水準之上。選用一整隻的大蝦製作而成的水晶蝦餃皇，晶瑩剔透的外表口感Q彈，內餡蝦肉鮮脆，一吃就停不下來啊！

▲京星港式飲茶PART1（圖／明智的選擇提供）

太興燒味茶餐廳

台北市／中正區

外表模樣酷似鳳梨的冰火菠蘿包，頂層具有酥香脆口的甜美表現，底部的麵包體入口柔軟蓬鬆，奶油則有畫龍點睛的作用。

▲太興燒味茶餐廳（圖／小吃貨Cindy提供）

波記茶餐廳

台北市／大安區

店家不僅有道地的港式料理，還有許多老闆獨家研發的特色料理，像是「忠孝東路特式炒飯」就是其中一道的獨家料理，非常值得嘗試！

▲波記茶餐廳（圖／提拉米蘇提供）

美天餐室 DAY DAY

台北市／中山區

和一般茶餐廳很不一樣的美天餐室，雖然有著港式茶餐廳的外貌，但料理則是主打泰式口味，除此之外還結合了港式和韓式口味，推出的品項相當豐富多元！

▲美天餐室 DAY DAY（圖／宜軒a吃貨生活日常♥提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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