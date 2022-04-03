台東「東河包子」在地人都愛吃！全台6間外皮軟Q、料多爆餡出爐就秒殺

圖、文／MENU美食誌

除了傳統的肉包內餡，還有多種特殊美味內餡都在這裡！

添好運HOYII北車站店

台北市／中正區

在香港曾摘下米其林一星的添好運，是許多民眾聚餐的首選！必吃印有好運氣的添好運流沙包，外皮有厚度，吃起來帶Q勁，裡面的內餡是鹹蛋黃，趁熱吃超美味！

▲添好運HOYII北車站店（圖／美食客KBB提供）

纏記舊街東河包子

台東縣／東河鄉

台東在地人都會來買的包子店，包子的口感都非常Q彈，口味也非常多元且好吃，另外還有多種口味的冰棒可以購買！

▲纏記舊街東河包子（圖／美食客果果愛Fruitlove提供）

克林台包

台南市／中西區

位在台南孔廟旁邊，主打各式口味的包子。必吃料多實在的招牌八寶肉包，除此之外還有很多創意口味的包子，像是麻辣臭包子、羅勒起司包等，同時也有蛋黃酥、膨餅與鳳梨酥。

▲克林台包（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

包好甲蔥燒包

桃園市／中壢區

和拳頭大小相似的包子，柔軟且帶有彈性的外皮，一口咬下豐富內餡，皮薄蔥香，底部微焦。另外還有蔥燒包、韭菜包，喜歡有嚼勁口感可以選擇包皮不包餡。

▲包好甲蔥燒包（圖／美食客xin提供）

小杜包子

屏東縣／恆春鎮

位在恆春的恆公路上，包子的份量不小且皮微厚有一點紮實感，肉包的內餡味道不重，吃起來十分的清爽！

▲小杜包子（圖／美食客提拉米蘇提供）

西大發城隍包

新竹市／北區

在新竹市北區城隍廟夜市旁，是在地超人氣排隊美食。擁有 30 多年製作包子的經歷，包子外皮 Q 中帶軟，不僅有賣多種鹹味包子，還有許多超特別的甜味包子，價格十分親民！

▲西大發城隍包（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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