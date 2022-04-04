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台北中山區隨便走都有美食　十巷咖哩加飯加醬免費、宵夜還能吃拉麵

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圖、文／MENU美食誌

中山區條條大路通美食，東南西北隨便走都有美食等著你！

十巷咖哩
雙城街10巷25-1號

隱身在晴光市場雙城街十巷的十巷咖哩，平價美味又大份量的名聲，已從鄰近學生族群蔓延至大街小巷，咖哩即使平價卻也毫不馬虎！

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲十巷咖哩（圖／美食客阿聿最愛ㄘ提供）

上引水產 三井上引水產
民族東路410巷2弄18號

結合魚市與各式海鮮料理的上引水產，共有七大美食區：立吞美食、快意鮮味吧、海味野台、生鮮超市、炭道海鮮燒烤、樂烹鍋物、煮海，現場只收現金。

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲三井上引水產（圖／美食客肥知知提供）

貝克宅 ROASTING HOUSE
南京東路三段89巷5弄4號

位在南京東路巷弄內的老宅，必點草莓戚風蛋糕，蓬鬆的戚風蛋糕體和滿滿草莓，酸甜滋味讓人好滿足。

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲貝克宅 ROASTING HOUSE（圖／美食客希.提供）

麵屋 千雲 麺屋 千雲 -CHIKUMO-
林森北路105-1號

營業到凌晨3點，要當晚餐或是宵夜吃都沒問題！舒肥叉燒口感軟嫩，加了碎洋蔥丁增加口感，麵條十分Q彈，整體非常美味！

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲麵屋 千雲（圖／美食客Rainie倩提供）

WAKU WAKU BURGER 中山店
南京西路14號5AF

台北最有氣質的歐風書香早午餐。必點炸洋蔥富士山牛肉堡，漢堡夾著一圈一圈的炸洋蔥，搭配鹹甜的醬汁以及厚實肥美的牛肉，酥脆麵包搭配醬汁和豐富的食材內餡，每一口都很滿足。

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲WAKU WAKU BURGER 中山店（圖／美食客吃貨和他的餅提供）

鳥人拉麵中山店
中山北路一段105巷7號

來自紐約的超人氣濃郁雞白湯厚切叉燒拉麵，湯頭清甜且雞肉非常軟嫩，是款很適合夏天吃的拉麵！

▲中山美食。（圖／美食誌提供）

▲鳥人拉麵中山店（圖／美食客Dr. Bingo提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 中山區, 餐廳

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