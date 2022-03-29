杏仁超健康！營養師點名「抗衰老食物」，讓你越吃越年輕

▲吃對東西讓你越來越年輕。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

在這個追求凍齡的時代，除了臉上抹的，吃進對的東西更為重要，營養師余朱青分享，吃對食物的確能幫助延緩老化速度，盤點以下食物，讓你越吃越年輕。

營養師余朱青舉例，不少天然食材中，含有抗氧化的營養素，像是堅果含有豐富的維生素E，尤其是杏仁，每100公克就含有23.91毫克的維生素E，維生素E具有抗氧化力，且可保護細胞，所以一些外用或是抗衰老產品中都會添加，她也提醒，堅果屬於油脂類，熱量不低，所以適量攝取就好。

另一種能幫助抗氧化的營養成分就是花青素，花青素是一種天然的水溶性植物色素，在一些紫色、藍色蔬果中很常見，像是莓果類的藍莓和桑葚，茄子和火龍果中也都能攝取。

芭樂也富含維生素C，每100克就有40毫克的維生素C，屬於水溶性維生素，能幫助抗氧化、促進膠原蛋白合成，是抗老的重要營養素。

除了以上這些，這些食材也有助抗老，像是綠茶含有多酚和兒茶素，海鮮中魚類含有Omega-3，都是好選擇。最後營養師呼籲，盡量選擇天然、原型食物來食用，無論哪種食物都要適量攝取，才能越吃越年輕。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青，以下同）

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