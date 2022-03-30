揭秘菜鳥到老鳥的「醫生穿搭」　從鞋子、口袋裡的東西秒看出階級

文／Dappei

許多經典醫療劇《良醫墨非》、《實習醫生》、《機智的醫生生活》等等，都讓我們更深入了解醫生一職的甘苦，身披的白袍總是自帶一種神聖濾鏡，所到之處都散發令人想開啟信徒模式的溫暖光輝，但你是否有注意過白袍之下的醫生？現役醫生闕壯理便在Dcard分享實習醫生到主治醫生階段的穿搭演化史，原來從很多小細節就能辨別菜鳥與老鳥醫生，甚至口袋裡的物品也是線索？下次去醫院等看診的時候不妨觀察一下吧！

見習醫師



尚在學生階段的見習醫生，終於要踏入醫院殿堂，戰戰兢兢用力吸收既陌生又熟悉的事物，在穿搭上不可高調也不能隨便，用乖寶寶襯衫跟卡其褲大打安全牌就對了！這個時候還只需要旁觀觀摩，鞋子不需注重舒適度，人模人樣的 Smart Casual 鞋款最適合。實習階段只能發揮自己小小的作用，像是在別人沒筆的時候雙手奉上，釘書機、螢光筆、膠水整組備起來，量角器跟圓規也帶著都不嫌麻煩！當然，這時候隨時都有可能被前輩下馬威，口袋裡放幾本原文書有帶有保庇。

不分科住院醫師



拿到執照成為正式醫生，一切都要來真的了，但菜鳥總是要包辦雜事，跟busy bee一樣忙碌的時期早已不在乎襯衫有沒有紮好，大概扣子扣錯也不會發現，但是還是想要保有一點帥氣，所以在鞋子部分不能妥協。混熟醫院後發現護理站很多筆，行動文具店結束營業，但是原文書還是讓人安心的標配。

專科住院醫師



熟能生巧後的專科住院醫師階段漸上軌道，進入微老鳥時期穿著開始走向舒適，「Tee X 休閒褲 X 休閒鞋」成為定番組合，這時工作日益上手，白袍口袋也不需要有頂叩叩的原文書傍身，一身輕的LOOK頗有媳婦熬成婆的感覺。

總醫師



開始能夠獨當一面的總醫師時期，成為最強大的支援中心，能夠救援後備也能支援前輩，但同時工時也拉長又要 on call，穿搭早已不足為煩惱，值班服才是最明智的選擇，而白袍呢？就像闕壯理醫生說的：只是放手機的載具！

主治醫師



終於走到主治醫師這一哩路，打雜再也與你無關，可以認真找回睽違已久的體面，也能夠披上最高榮譽 —— 長袍，有了長袍，誰還需要識別證！下次到醫院看到穿長袍的醫生，會不會忍不住行三個大禮？

Dappei 結語：

看完是不是對醫生又有了更多認識，搭編覺得醫生的穿搭演化史實在太有趣了，不知道搭黨有沒有發現？但同時也覺得醫生真是個辛苦又不能鬆懈的職業，讓我們一起給他們一個 respect！

文字編輯：Sofie、圖源：感謝 IG@drjohnchueh授權

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