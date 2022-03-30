fb ig video ETtoday search mobile

肌膚專屬「家政婦面膜」！斷捨離粉刺、痘痘超有效

>

記者李薇／台北報導

台灣人愛敷面膜，不管一年四季都要敷個痛快，肌膚才會水水嫩嫩；最近各品牌也推出厲害的面膜系列，有的像是給肌膚喝的「精力湯」，一下就能為肌膚注入滿滿活力，有些則是貼身「家政婦」一舉斷捨離所有的痘痘、粉刺問題，絕對必入。

＃absolution 極致淨化亮采面膜，50ml、售價1200元

▲面膜,absolution,歐舒丹,KORRES,瑞士瑞妍,品木宣言,保養,。（圖／品牌提供）

有別於片狀面膜的保濕修護，泥狀面膜更可以達到深層的潔淨感受，absolution推出極致淨化亮采面膜，裡面添加「螺旋藻」成分，就像是給肌膚吃的超級食物，可以淨化緊緻毛孔，同時提亮膚色，達到「透明感」美肌的效果，恢復活力光采。

＃歐舒丹 白皇后去角質面膜，75ml、售價1600元

▲面膜,absolution,歐舒丹,KORRES,瑞士瑞妍,品木宣言,保養,。（圖／品牌提供）

歐舒丹經典的美白「白皇后系列」推出全新去角質面膜，凝膠的質地敷在臉上就像是果凍一樣，舒適又療癒，裡面添加來自普羅旺斯的繡線菊植物萃取及白桑根精萃，對抗肌膚暗沉，並且全新添加荷荷巴籽及天然發酵去角質酵素，溫和去除老廢角質，同時又有滋養潤澤的效果。

＃KORRES 希臘優格極致面膜，100ml、售價1590元

▲▲面膜,absolution,歐舒丹,KORRES,瑞士瑞妍,品木宣言,保養,。（圖／品牌提供）

以天然希臘優格技術萃取出益菌的KORRES，針對換季不穩定的肌膚，推薦極致面膜系列，慕斯狀的質地可以幫助肌膚瞬間降溫，超級療癒又舒服，敷10分鐘立刻就可以為肌膚補水滋養，也可以作為晚安面膜使用，更完整的補充肌膚益菌與水分。

＃品木宣言 泥娃娃活性碳面膜，75ml、售價900元

▲面膜,absolution,歐舒丹,KORRES,瑞士瑞妍,品木宣言,保養,。（圖／品牌提供）

以自然成分打造的品木宣言旗下泥娃娃活性碳面膜，可以說是痘痘肌的福星，裡面富含活性碳，磁鐵般的神奇吸力深層吸附髒污、毛孔徹底洗淨，肌膚清透無負擔，暢銷多年始終超人氣，只要有肌膚髒亂問題，只要靠他就能輕鬆斷捨離。

＃瑞士瑞妍 青春解碼面膜，100ml、售價5,950元

▲面膜,absolution,歐舒丹,KORRES,瑞士瑞妍,品木宣言,保養,。（圖／品牌提供）

面膜中蘊藏了多種豐富珍貴的活性成分，如亞馬遜原土、長壽菇、薄雪草精華、植物複合多酚等，特別的紅棕色澤來自於天然陶土成分，每週密集敷用2到3次，可以掃除肌膚疲態，重現年輕活力，緊緻彈力。

關鍵字：

面膜, absolution, 歐舒丹, KORRES, 瑞士瑞妍, 品木宣言, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

沒聞過就落伍！女性最愛TOP1香水竟然是它　滿滿玫瑰香宛如置身花海

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

愛美會上癮！9款療癒女神降臨　讓妳用了之後欲罷不能

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅

RMK新唇膏好優雅、植村秀「奶油日落橘」美炸！一抹變成東京時髦女子 李多海37歲脖子零頸紋　關鍵就靠「溫熱勺子」按摩提拉 小白鞋必備「洗鞋神器」才1090元　3步驟變乾淨超方便 減肥3天放棄、運動才維持1天？靠「微習慣」逆襲你無法堅持的人生 什麼都沒做卻覺得好累？4個方法減少胡思亂想，降低內在精力耗損 網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面