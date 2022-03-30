肌膚專屬「家政婦面膜」！斷捨離粉刺、痘痘超有效

記者李薇／台北報導

台灣人愛敷面膜，不管一年四季都要敷個痛快，肌膚才會水水嫩嫩；最近各品牌也推出厲害的面膜系列，有的像是給肌膚喝的「精力湯」，一下就能為肌膚注入滿滿活力，有些則是貼身「家政婦」一舉斷捨離所有的痘痘、粉刺問題，絕對必入。

＃absolution 極致淨化亮采面膜，50ml、售價1200元

有別於片狀面膜的保濕修護，泥狀面膜更可以達到深層的潔淨感受，absolution推出極致淨化亮采面膜，裡面添加「螺旋藻」成分，就像是給肌膚吃的超級食物，可以淨化緊緻毛孔，同時提亮膚色，達到「透明感」美肌的效果，恢復活力光采。

＃歐舒丹 白皇后去角質面膜，75ml、售價1600元

歐舒丹經典的美白「白皇后系列」推出全新去角質面膜，凝膠的質地敷在臉上就像是果凍一樣，舒適又療癒，裡面添加來自普羅旺斯的繡線菊植物萃取及白桑根精萃，對抗肌膚暗沉，並且全新添加荷荷巴籽及天然發酵去角質酵素，溫和去除老廢角質，同時又有滋養潤澤的效果。

＃KORRES 希臘優格極致面膜，100ml、售價1590元

以天然希臘優格技術萃取出益菌的KORRES，針對換季不穩定的肌膚，推薦極致面膜系列，慕斯狀的質地可以幫助肌膚瞬間降溫，超級療癒又舒服，敷10分鐘立刻就可以為肌膚補水滋養，也可以作為晚安面膜使用，更完整的補充肌膚益菌與水分。

＃品木宣言 泥娃娃活性碳面膜，75ml、售價900元

以自然成分打造的品木宣言旗下泥娃娃活性碳面膜，可以說是痘痘肌的福星，裡面富含活性碳，磁鐵般的神奇吸力深層吸附髒污、毛孔徹底洗淨，肌膚清透無負擔，暢銷多年始終超人氣，只要有肌膚髒亂問題，只要靠他就能輕鬆斷捨離。

＃瑞士瑞妍 青春解碼面膜，100ml、售價5,950元

面膜中蘊藏了多種豐富珍貴的活性成分，如亞馬遜原土、長壽菇、薄雪草精華、植物複合多酚等，特別的紅棕色澤來自於天然陶土成分，每週密集敷用2到3次，可以掃除肌膚疲態，重現年輕活力，緊緻彈力。