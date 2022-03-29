曾愷玹久違盛裝逛Lanvin　談威爾史密斯自曝「曾被老公保護」

▲曾愷玹演繹LANVIN 2022 年春夏系列 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

LANVIN於今（29日）舉辦2022 年春夏系列預覽，請到藝人曾愷玹搶先演繹經典花苞裙裝，她坦言已經好久沒有穿得這麼「豐盛」，如今兼顧母親與藝術選品店老闆娘身份，雖離開螢光幕許久，但她狀態幾乎沒變，「一直提醒自己不要懶惰，不要變黃臉婆。」談到日前威爾史密斯護妻行徑，曾愷玹認為在國際場合或許有更好的處理方式。

▲曾愷玹穿著2022 春夏藍色花苞裙 。（圖／品牌提供）

曾愷玹身兼10680藝術選品咖啡店老闆娘，LANVIN也是她私下很喜歡的品牌，此次穿著2022 春夏藍色花苞裙，最吸引她的是裙襬的晃動細節，走動時很有生命力，至於有多久沒有盛裝打扮一番？曾愷玹表示：「結婚前幾年打扮真的沒有很『豐盛』！」這次對於品牌的Gallery Department藝術聯名很感興趣，曾愷玹尤其想入手噴墨系列鞋款，與私下簡單的穿著很搭。

▲曾愷玹勤保養讓自己維持逆齡狀態 。（圖／品牌提供）

為了讓自己不要變成黃臉婆，曾愷玹坦言對保養不怠惰，「美麗是需要付出代價的，尤其是運動很重要，我屬於還債類型，這週太忙下週就會加倍補上。」她提到勤喝水、敷臉很重要，已經養成了每日固定的保養SOP。而談到威爾史密斯在奧斯卡典禮上護妻揮打頒獎人，曾愷玹認為，在國際場合應該會有更好的處理方法，她也聯想到自己過去曾受到不禮貌的對待，老公當下會嚴肅提醒對方，此舉讓她感到很帥氣，「有被保護到」。

▲GDII第二次聯名系列；白色貓手把鑲鑽铅筆包 。（圖／品牌提供）

LANVIN創意總監Bruno Sialelli著重於品牌經典工藝，主要單品有Curb滑板運動鞋及牛仔系列，運用潑墨色點綴飾鞋身，為Curb 運動鞋再添一份街頭感及奢華感，黑藍緞面交織的寬鞋帶明亮飽和，另也有T恤和衛衣都是值得收藏的單品。

