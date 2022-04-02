LIFE・經典／隈研吾設計大學學士服　以摺紙為靈感，優美卻極簡獲讚譽

▲隈研吾首度設計學士服。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所官網、小松大學官網）

記者蔡惠如／綜合報導

我們或許都已習慣經典的學士服設計，但近期日本建築師隈研吾，為小松大學首屆畢業生設計的學士服，讓我們都想穿上它，看似繁複的線條其實僅是2塊長方步交錯而成，利用摺紙的概念呈現出全新的風貌，像那些繁複的摺紙作品，有些其實只用了一張紙就能讓人驚嘆。

3月是日本的畢業季，位於南加賀市、2018年創立的小松大學，也產生了該校的首批畢業生，該校以「想讓學生穿上感到自豪、感到團結」的原創畢業服，請知名的日本建築師隈研吾來設計，隈研吾也是第一次接下「設計學術袍」的工作，巧妙融合小松大學的校色「海軍藍」，以及隈研吾本身愛用的摺紙概念，首件設計就驚豔四座。

摺紙這個元素多次運用在隈研吾的建築作品上，包括瑞士洛桑聯邦理工學院、東京星巴克旗艦店與山手線的品川車站等，他也曾為台灣個展創作了戶外裝置作品「摺箱」，也是以摺紙為發想，本次也運用在小松大學的學士服上。

學士服一開始的概念是西裝搭配連身袍，這對於身型較小的亞洲人來說，在特定情況下比例會有點吃重，隈研吾的學士服採用兩塊長方形布，在中央作出手臂的袖口，使用交疊的方式呈現布料自然垂墜的美感，而布料上的色塊也巧妙的形成交疊，就算當成日常服飾也很棒！

其布料也採用石川縣「小松マテーレ」公司開發的KONBU材質，兼具硬挺與輕盈的特性，而長方不的剪裁方式也可將布料的浪費減至最低，也相當好折好收納，染劑則是用自然植物調和而成，實用又環保。

學士服以不同顏色分辨來賓身份，理事長、幹事、職員與來賓都能馬上識別，另學士帽的帽穗顏色也與衣服輝映，強調出整體感，這樣的學士服，不僅對畢業學生有特殊意義，說不定還能吸引因為想穿這服裝畢業而來的新生呢。