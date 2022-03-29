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難怪腿瘦不下來！7個「粗腿壞習慣」，你中了幾個？

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▲▼粗腿壞習慣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣逐漸轉熱，是時候換上短褲和短裙了！但是累積許久的肥肉還瘦不下來怎麼辦？想要快速瘦腿，以下7個錯誤千萬不能犯，否則就算少吃也沒用。

#動不動就翹腳

不少人習慣坐著就翹腳，要知道翹腳容易使腿部血液不流通，長期間這樣壓迫，更有可能影響腿型。

#習慣把重心放在一條腿上

站立的時候覺得自己重心，不是在正中間，而是偏重某一隻腳，走路的時候其中一隻腳特別用力，很多人都沒意識到這件事，若你總是習慣用某條腿，久而久之容易壓迫造成水腫，使得大腿根越來越粗。

▲▼粗腿壞習慣。（圖／Unsplash）

#久坐不動

不少上班族都有這樣的毛病，一坐就是幾個小時不起身，記得找空檔起來走一走，這樣不僅能夠促進消化，更能預防脂肪累積在大腿、屁股。

#懶得泡腳

許多纖細小腿都是靠泡出來的，適當泡腳不僅可以去除濕氣，帶動下半身血液循環，有時下半身怎樣都瘦不下來，就是因為血液循環太差。

▲▼粗腿壞習慣。（圖／Unsplash）

#運動後不按摩

不少人為了瘦身而積極運動，沒想到雙腿卻越來越壯，原因就出在你沒有按摩，運動後緊繃的肌肉需要放鬆，以雙手揉捏、指節輕推，超簡單步驟就能讓雙腿變輕盈。

#愛吃重口味食物

也時候吃太鹹，或是口味太重的食物，容易使水分滯留在身體中，讓雙腿看起來虛胖，建議飲食清淡，辛辣油膩食物少吃，成效很快就能看得到。

▲▼粗腿壞習慣。（圖／Unsplash）

#不喜歡喝水

喝水對於瘦身和美肌都大有幫助，幫助身體代謝循環，將老廢毒物排出，當體內新陳代謝提高，自然就能瘦下來。

►不只是茶！營養師曝「天然油切食物」，花椰菜也入列

關鍵字：

粗腿, 壞習慣, 瘦腿

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