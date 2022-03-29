D+AF新店面落腳信義區此處！全台狂展店計畫曝：台中也要開了

記者王則絲／台北報導

台灣平價鞋履品牌D+AF是許多小資女孩們的愛牌，至今走過17個年頭，繼開設台北東區敦南店、中山區南西旗艦店之後，今宣布全新店點將在今年六月登陸台北信義商圈，據悉位址將落腳在威秀一樓，此外由於粉絲不斷敲碗，預計年中左右還將進軍台中一中商圈，擴大全台展店計畫。

▲D+AF敦南店面與南西旗艦店。（圖／品牌提供）



D+AF從網路商店起家，2020年底才在台北東區開設第一家實體店，引發排隊的風潮，且排隊現象一連維持好幾個月的時間，接著去年2021年中山南西旗艦店也開幕，因以獨棟透天、網美空間造景的特色，獲得全台最美鞋店封號，同樣成為人潮聚集地，去年雙11時更有破萬人排隊。有了實體店鋪之後，女孩們習慣在店裡試穿後再入手，想考慮一下就網路上購買，因此不論實體、網路都是互相帶動，業績成長下，執行長張士棋誇下海口：「今年度目標業績8億元！」

▲D+AF熱賣厚底樂福鞋。（圖／品牌提供）



不過原來年度目標業績定在8億元大關不是空穴來風，D+AF宣布今年超狂的展店計畫：預計六月會有全新店點登陸台北信義區，將版圖擠進蛋黃區，且據悉位址就落在威秀一樓；另外，在接近的時間點，D+AF決定踏出台北，首先將於台中一級戰區一中商圈打造獨棟百坪的藝廊購物空間，想必又將成為全新的網美打卡點，看準百貨商機，D+AF也透露年底還要進軍大型購物商場。

另一小資女孩們熱愛的平價鞋包品牌CHARLES & KEITH近期也有新動作，那就是宣布加入炒的火熱的元宇宙。日前CHARLES & KEITH登上由虛擬實境平台Decentraland舉辦的首屆元宇宙時裝週，展演了春季主打商品，包括Koa方釦肩背包、Alex綁帶夾腳拖⋯⋯民眾只要註冊成為Decentraland的虛擬人物，就能到虛擬的快閃店空間體驗。

▲CHARLES & KEITHKoa方釦肩背包、Alex綁帶夾腳拖。（圖／品牌提供）



不僅如此，CHARLES & KEITH亦宣布未來將陸續在各地區的網路平台上提供加密貨幣支付的服務，屆時消費者僅需要掃描QR Code，就能使用加密貨幣錢包付款，率先跟進資訊化時代下的新服務。