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北臉「一件四穿」多功能襯衫帥爆！超美變形蟲新系列女孩必心動

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記者王則絲／台北報導

The North Face（北臉）Urban Exploration系列（簡稱UE系列）在今年春夏推出「Urban Oasis」城市綠洲主題新品，強調兼具戶外機能性與街頭潮味，其中一款可「一件四穿」的多功能襯衫，能變化出多種穿法，簡直帥爆，另外還囊括變形蟲圖騰的襯衫、百褶裙，超美設計女孩們必定心動。

▲北臉UE系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face UE系列於今年春夏推出Urban Oasis主題。（圖／品牌提供）

就算不去到大山大海，在城市裡也能盡情探索，只要稍微改變習慣、換個角度看事物，便能發現生活的新鮮之處。這正是The North Face UE系列想表達的構想，春夏「Urban Oasis城市綠洲」主題延續「城即自然」，呈現經典戶外元素之外，在設計上更著重靈活搭配性與街頭美學，因此UE系列不只能穿去戶外活動，在日常都市裡穿著更能成為帥氣焦點。

▲北臉UE系列。（圖／品牌提供）

▲北臉UE系列。（圖／品牌提供）

▲可一件多穿的焦點單品，背心、襯衫二合一上衣。（圖／品牌提供）

本季UE系列最受矚目的單品無疑是這件能「一件四穿」的上衣，由襯衫與背心組成一套，且襯衫袖子上有拉鍊設計，可隨時變換成長袖、短袖，以適應溫差大的天氣，因此可以兩件各別分開搭配之外，還可組合疊穿，再加上變換長短袖，共有四種穿法，多口袋的工裝風設計同時也體現了多功能實用性，無論外形還是設計巧思都帥爆了。

▲北臉UE系列。（圖／品牌提供）

▲北臉。（圖／記者王則絲攝）

▲佩斯利印花元素系列，變形蟲圖案近看。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

本季UE系列亦囊括了柔美的佩斯利印花元素系列，也就是變形蟲的圖騰，並將之運用於短袖襯衫與過膝百褶裙上頭，由深藍與白色構成兩種不同底色的款式，女生穿起來抑制不住仙氣飄散，可愛優雅卻不會侷限戶外行動，簡直讓人太心動！另外，藍染色彩系列也呼應了大自然的美麗，本季所推出的小包配件，亦值得多看一眼。

▲北臉UE系列。（圖／品牌提供）

▲北臉。（圖／記者王則絲攝）

▲藍染系列單品以及機能風可愛小包。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

北臉, The North Face, UE, Urban Explortion, Urban Oasis, 變形蟲

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