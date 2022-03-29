營養師曝釋迦4大營養價值，能減少疲勞感！2招吃法不怕熱量高

▲香甜的釋迦讓許多人愛吃又怕胖。（圖／記者林悅翻攝）

記者張毓容／台北報導

目前正是釋迦產季，不論是軟綿香甜的大目釋迦或是酸甜Q彈的鳳梨釋迦都各有愛好者，但不少人也因為釋迦甜度高，想吃又不敢吃，怕糖分、熱量會太高。知名營養師高敏敏就表示，其實釋迦含有豐富營養價值，雖然比較甜，但只要控制好「量」就沒問題。

▲大目釋迦的維他命C含量非常豐富。（圖／翻攝pixabay）

高敏敏指出，大目釋迦小時候外型像荔枝，所以又名「番荔枝」，營養價值非常高，尤其維他命C含量最為豐富，是台灣水果中維他命C含量僅次於芭樂、第2名高的水果，又比檸檬高出2.9倍。通常外觀呈現圓形，口感綿密香甜，最方便的是，成熟後就可以直接撥開享用。

而鳳梨釋迦其實跟鳳梨並沒有關係，有著獨特的人工授粉法，味道比起大目釋迦的甜多了微微的酸，就像鳳梨一樣有著酸酸甜甜的風味，才被稱作鳳梨釋迦。外觀通常呈現尖長型，用刀子去皮就可以切塊享用。

而釋迦雖然比較甜，但所含營養很豐富，除了富含維他命C，還含有以下4種營養。

＃維生素B群



維生素B群可以維持皮膚黏膜健康、幫助組織修復，也能促進身體代謝力，維持良好情緒、保持好心情。

＃葉酸



鳳梨釋迦中含有豐富葉酸，能減少疲勞感，也是孕婦必要營養之一，建議孕媽咪可以適量攝取，幫助胎兒神經發展。

＃膳食纖維



釋迦的口感吃起來很綿密，但其實含有豐富膳食纖維，能幫助腸道順暢、解決便秘問題，如果要補充膳食纖維，釋迦也是個很不錯的選擇。

＃礦物質鉀



釋迦含有豐富的礦物質鉀，可幫助調節血壓、降低心血管疾病，但腎臟病患者要特別注意攝取量，以免攝取過多的鉀。

吃釋迦好處多，但很多人擔心熱量、糖分問題，高敏敏表示，重點就在「怎麼吃」。以每100g的釋迦來說，碳水化合物大約是26g，我們常說的一份水果，碳水大約是15g，所以釋迦建議一次大約吃50g，差不多是1/3～1/4顆大小。以一般正常人來說，一天可以吃一顆，但如果有糖尿病或需要控制糖分的人，建議可選鳳梨釋迦，可以切塊冰冰香氛次吃，一次吃1/4顆，一天可以吃到半顆。

最後高敏敏也提醒，建議吃當季、新鮮的釋迦，口感好吃，也能補充營養、幫助提高保護力。

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