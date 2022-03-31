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精湛的工藝與設計　讓Cartier經典之作向母親表心意！

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▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Juste un Clou玫瑰金鋪鑲戒指時尚摩登。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

母親節將至，獻給母親驚喜難忘的禮物，精選秉持簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持的一貫設計理念的卡地亞（Cartier），必定令她愛不釋手，一系列優質禮物包括精巧的珠寶、優雅的腕錶，以及精緻皮件和色彩繽紛的絲巾或香氛，藉由品牌精湛的工藝與設計，向母親表達感謝心意。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier玫瑰金項鍊易於日常搭配。

「在卡地亞，一切源於繪圖」，一語道破品牌的標誌性特色，立下不少經典之作，每項作品均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持，歷經時光淬鍊依然雋永。猶如母親對兒女的關懷不受時空限制，讓愛一直閃閃發亮。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Clash de Cartier系列珠寶為整體造型增添亮點。

而一件適合日常搭配的卡地亞珠寶，則能讓母親時時展現亮眼的一面。偏愛摩登設計的媽咪，戴上釘子造型的Juste un Clou鑽戒，或者集合巴黎飾釘與鉚釘元素的Clash de Cartier系列珠寶，看似衝突其實又完美融合的設計，襯托出古典或現代、優雅或不羈的風格。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲戴上卡地亞Etincelle玫瑰金鋪鑲戒指盡顯自信魅力。

若母親喜愛極簡穿搭，卡地亞C de Cartier鑽石項鍊為優質選擇，由品牌標誌性的C字母，烘托出主鑽之美，小巧又別緻的鍊墜，與休閒或正式服裝都能完美搭配；魅力延伸至指間，以美鑽突顯細膩線條的Etincelle玫瑰金鋪鑲戒指，盡顯女性的自信風采。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲偏愛極簡設計的母親，適合C de Cartier鑽石項鍊。

與母親共度的分秒，都能感受到無微不至的關愛，獻上卡地亞腕錶做為母親節禮物，最能紀念令人難忘的珍貴時光。標誌性的Tank Louis Cartier玫瑰金鑽錶小型款，簡潔的長方形設計點綴美鑽，典雅中帶著華麗感吸睛；而英國凱特王子妃鍾愛的Ballon Bleu de Cartier腕錶，深具現代感的圓形美學，恰好呼應母親溫婉而具包容力的女性美。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞經典的Tank Louis Cartier玫瑰金鑽錶小型款，是獻給母親的優質選擇。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier鑲鑽鋼錶33mm風格俐落。

卡地亞配件系列同樣備有能擄獲母親芳心的好禮，例如可斜背或手拎的Panthere C de Cartier美洲豹手提包迷你款，在任何場合都能轉換自如，實用與裝飾性兼具；絲巾也能為整體造型增添亮點，一款綴滿品牌招牌珠寶圖案的紅色絲巾亮眼討喜，再送上La Panthere EDP 美洲豹香水，讓媽咪時時自在從容、優雅出眾。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲可斜背或手提的卡地亞Panthere C de Cartier美洲豹手提包迷你款。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲繫上卡地亞珠寶盒絲巾，讓整體造型更顯出色。

▲▼卡的亞母親節廣編 。（圖／公關照）

▲卡地亞La Panthere EDP 美洲豹香水。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 母親節

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