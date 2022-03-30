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不運動也能瘦！營養師教7個「有效減肥」好習慣　吃零食也OK

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▲▼ 營養師教不運動也能瘦7招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教養成7個日常好習慣，就能幫助減肥。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unslpash、pexels

大家都知道減肥就是少吃多動，但對於不喜歡運動或是沒時間運動的人來說，難道就真的就瘦不下來了嗎？營養師Tun就在小紅書上分享，其實只要在日常生活中養成一些有助減肥的好習慣，不運動也能變瘦，快把以下7件事記好，從今天開始做起來。

▲▼ 營養師教不運動也能瘦7招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃好好睡一覺

已有不少研究顯示，睡眠與減重的關聯密不可分，睡眠時身體會分泌不同的瘦身激素，促進脂肪分解，睡眠不足時，胃會分泌飢餓素，使食慾大開，所以想要輕鬆瘦，好好睡覺真的是關鍵。

建議睡前盡量避免使用手機，藍光會讓人保持清醒，不易入睡，且早點調暗燈光會幫助產生褪黑激素，有助於睡眠。

＃喝咖啡、茶不加糖

有一項《Public Health》的研究表明，相對於其他加糖的咖啡，喝黑咖啡每週會消除將近500卡路里，因為少了原本在咖啡裡60%的糖分。如果是喜歡喝茶的人，建議也別加糖，可改為加薑，薑能降低胰島素分泌，代謝多餘水分，並提高新陳代謝、幫助燃燒脂肪。

▲▼ 營養師教不運動也能瘦7招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多喝水

有時候感到身體昏眩無力，可能並不是真的餓了，而是渴了，因為大腦裡控制飢餓和口渴的機制是同一個部位。平時可以放瓶水在身體，多喝水還能減少吃零食的可能性，也可以加點檸檬，能增加味道並幫助消化。

▲▼ 營養師教不運動也能瘦7招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃隨時攜帶健康零食

在兩餐之間肚子餓時不要忍耐，研究顯示，長時間餓肚子的人會在下一餐時攝取更多的卡路里，因為處於飢餓時，身體會自動儲存更多脂肪來產生熱量。建議可準備低糖燕麥棒、新鮮蔬果、堅果等健康零食隨身攜帶。

＃控制含糖食物的攝取

少喝含糖飲料、烤的食物或甜點，如果真的很想吃一點糖分，可選擇黑巧克力或水果，自製香蕉冰淇淋也是不錯的選擇。可將冷凍的去皮香蕉和牛奶、巧克力粉一起加入調理機裡打勻，就是一份健康美味的甜點。

▲▼ 營養師教不運動也能瘦7招。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃早餐吃富含蛋白質食物

曾有研究指出，不吃早餐會增加肥胖的可能性，而在早餐時多攝取高蛋白質的食物，會更有飽足感，能幫助控制一整天的食慾。

＃改用小碗盤

康乃爾大學（Cornell University）Brian Wansink博士曾有項研究發現，用餐時使用的碗盤大小會影響進食量，使用大碗盤的人吃得較多，而改用小盤碗的受試者平均少攝取了100～200大卡。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 習慣, 日常習慣, 飲食, 食物, 運動, 營養師, 建議

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