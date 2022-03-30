肌膚更亮一階！最強美白新品盤點，溫和提亮是主流

▲肌膚勻亮是所有女生的願望。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生都希望肌膚能更亮一階，不追求死白，但求膚色均勻透亮，盤點春夏最新美白單品，挑選一款適合的納入購物清單吧！

▲REN 鮮果 C 亮采透光菁華，30ml，1,950元。

採用卡卡杜里、火龍果、紅石榴油等超級食物萃取，能協助提升臉部肌膚明亮感、均勻膚色，提升皮膚天然屏障防護力，尤其適合敏感肌使用。

▲Grown Alchemist青春淨透勻亮精華，30ml，1,880元。

結合酸模葉萃取、多重複合果酸、卡卡杜里、大馬士革玫瑰花水等植萃成分，打造出質地輕盈好吸收、不易造成刺激，眼周也能安心使用的溫和亮膚精華。

▲Dior 雪晶靈極亮光采輕凝霜，50ml，3,700元。

質地輕盈好吸收，以雪絨花複合物2.0為核心，結合抗油光的鋅、維他命C與冰河水成分，給予肌膚帶來透亮、細緻、舒緩與抗油光功效，肌膚亮度更上一階。

▲BIO UP 極光淨白淡斑安瓶，30ml，3,980元。

以雙重酵母+Cut5斷黑複合因子，兩大煥白成分終結黯淡蠟黃肌，有效阻止斑點暗沉化。

▲L'OCCITANE 白皇后潔面慕絲霜，150ml，1,300元。

蘊含普羅旺斯繡線菊精萃、白桑根精萃等多種天然植萃成分及植萃水楊酸，天然發酵去角質酵素可去除表皮老廢細胞，均勻提亮膚色。