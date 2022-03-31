李聖經貼臉「小6歲鮮肉」　穿紅色鏤空洋裝抬腿太誘人

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國女星李聖經終於將以戲劇《Shooting Stars》回歸，近日攜手小6歲的劇中搭擋金永大，一起登上韓版《ELLE》雜誌宣傳，拍攝一系列CP感滿滿的時尚照，只見她先是穿著白色細肩裙裝勾住金永大「貼臉」出鏡，下秒又換穿性感的紅色蕾絲裙，並將白皙美腿靠在金永大肩膀上，曖昧指數破表，新劇還未開播，就能感受到環繞兩人的戀愛氛圍。

有「精靈系女神」之稱的李聖經，以高䠷身材加上精緻臉蛋擄獲不少粉絲，演出火熱韓劇《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅2》後更是備受矚目，而近日睽違許久即將播出的新劇《Shooting Stars》，則是攜手新生代男演員金永大合演，這對相差6歲的「姐弟戀」也讓該劇還未播出就討論度超高。

這回李聖經、金永大為宣傳新劇，登上韓版《ELLE》雜誌，兩人拾起模特兒身份拍照，時尚表現力有目共睹，李聖經首先以白藍細肩裙裝亮相，直接露出雪白肌膚，相當火辣，並用手勾住一旁的金永大，俏皮吐舌作勢「使喚」他幫她擦指甲油的模樣，更加凸顯了李聖經霸氣的姐姐即視感。

下秒李聖經換穿一襲紅色蕾絲洋裝，若隱若現的鏤空細節簡直太惹火，完美體態在收腰剪裁下大方展現S曲線，搭配一雙筆直美腿火力全開，直接將腿靠在金永大的肩上更是把粉絲們都驚呆了：「太霸氣了」、「姐姐力爆棚」、「好配」。

單人照片李聖經照樣時尚力滿點，以黑色背心裙裝隨意盤坐在地上，直達腿根的邪惡視角，讓粉絲眼睛完全不知該擺哪，逆天長腿一次放送，搭配香奈兒短靴，整體遊走在性感與個性之間 ; 金永大則是把襯衫扣子開到肚臍，以凌亂髮型曬出傲人體態，魅惑程度完全不輸李聖經。

► 41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發 纖瘦手臂秀驚人「直角」

►Lisa穿CELINE帽T大剌剌遛狗 下秒脫上衣曬傲人「川字腹肌」