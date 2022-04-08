金高銀罕見露「纖瘦長腿」　穿香奈兒一轉身狂洩白皙美背

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星金高銀有「第二眼美女」之稱，近日她出鏡韓版《BAZAAR》雜誌，以香奈兒（CHANEL）品牌大使身分，換上春夏新裝拍攝一系列時尚大片，只見她接連曬出一雙纖瘦筆直美腿，罕見露腿的她，畫面一曝光驚呆粉絲：「腿也太細」、「好像又更瘦了」、「這樣我還敢吃嗎」。

金高銀先前再度以《柔美的細胞小將》中的平凡上班族一角備受矚目，而擔任韓綜《盼望的大海》固定班底時，好感度爆棚的私下休閒穿著，也成為許多女孩爭相模仿的對象，這回她換穿多套香奈兒2022春夏新裝，在古色古香的背景下拍攝雜誌大片，意外碰撞出衝突氛圍，更加凸顯了身上洋溢著春夏氣息的鮮豔配色。

畫面中金高銀先是以粉色毛呢套裝出鏡，下半身搭配黑色絲襪與涼鞋，將她原先就筆直長腿襯得更加纖瘦，臉上大面積的腮紅，充分展現了春季的粉嫩感 ; 同樣穿著黑色絲襪，金高銀換上白色毛呢套裝，一轉身背後深V剪裁讓美背展露無遺，最後不忘用本季最夯的愛心小包點綴。

下一套亮黃色毛呢套裝，金高銀梳起公主包頭髮型，並大方曬出白皙美腿，加上印花涼鞋輕鬆散發清爽氣息，另外幾套條紋背心裙裝、全黑毛呢套裝，也都運用纖瘦長腿來吸睛，全程皆以面無表情的高冷臉演繹，時尚表現力驚豔。

►41歲孔曉振「眉上瀏海」逆齡照連發 纖瘦手臂秀驚人「直角」

►奧斯卡／贊達亞「極短衫」秀辣腰 甜茶「外套裡沒穿」誘人體態全曝光

