威爾史密斯賞巴掌竟被做成公仔！競標價飆至近2萬元還在漲

▲威爾史密斯賞奧斯卡主持人克里斯洛克一巴掌被製作成公仔。（圖／路透社、IG@hands_of_doom_）

記者王蓁蓁 / 外電報導

被稱為「奧斯卡頒獎典禮史上最大意外」的威爾史密斯（Will Smith）賞巴掌護妻事件，可以說是引發全球熱議，起因為主持人克洛斯洛克（Chris Rock）拿他妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，不只意外成為典禮收視最高橋段，一時間相關影片、梗圖幾乎霸屏全網，甚至還有人直接推出威爾史密斯賞巴掌公仔，並在放上拍賣網站eBay競標，價格不斷飆漲，已高達近2萬元！

▲威爾史密斯與潔達蘋姬出席本屆奧斯卡紅毯造型。（圖／路透社）

第94屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間3月28日上午盛大展開，在電影圈耕耘多年的威爾史密斯終於憑藉《王者理查》奪下首座奧斯卡金像獎，不過主持人克洛斯洛克在台上以威爾史密斯老婆潔達蘋姬的光頭髮型開玩笑，讓威爾史密斯怒而衝上台賞了克洛斯洛克一巴掌護妻，意外成為典禮焦點，因為潔達蘋姬是由於身體健康，產生了掉髮問題，後來才索性直接剃光。

▲威爾史密斯護妻一幕被製作成「Everybody Hate Chris」公仔。（圖／路透社、IG@hands_of_doom_）

威爾史密斯的護妻橋段讓不少人拍手叫好，直呼「是真男人行為」，也有人譴責暴力就是不對，網上更是不斷產出相關迷因、梗圖，一時間可以說是霸屏全網，其中來自亞利桑那州的藝術家Zach Pollard甚至直接推出了威爾史密斯賞巴掌公仔，並將其命名為「Everybody Hate Chris」，公仔名字出自於美國喜劇影集《Everybody Hate Chris》，影集故事正好是改編自此次被呼巴掌的克洛斯洛克的少年經歷，而這也是結合了網友們製作的迷因。

▲公仔被上架至知名拍賣網站eBay競標，價格仍持續飆漲中。（圖 / 翻攝官網）

Zach Pollard向來都是以純手工打造公仔，效率超高的他，「巴掌事件」幾乎不到一天他就立馬製作而成，讓不少網友直呼：「太有效率了吧」、「時事王」、「顏料乾了嗎」，該公仔已上架至知名拍賣網站eBay競標，價格目前已來到612美元（約新台幣17,599元），甚至仍持續飆漲中！不過事件延燒至今威爾史密斯也發表了道歉聲明稿，表示「關於妻子健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒太過激動」、「我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地」。