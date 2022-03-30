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用愛投資綠地球！ 東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日

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▲東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日。

圖、文／東森自然美提供

股市、房市話題不斷，如何讓每一塊錢發揮最大效益成為投資顯學，就連如何活得美麗、健康都是熱門的投資話題，因為「愛自己，就是最好的投資」！然而，你知道最值得投資的標的其實正是我們天天生活所處的「地球」嗎？每年4月22日是「世界地球日Earth day」，東森自然美響應2022年世界地球日主題：「投資我們的星球」，特別推出「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」，讓你家中的瓶瓶罐罐不再只是用完之後隨手丟，透過好好回收的小動作也能發揮更高的環保效益，寵愛自己也寵愛地球。

地球的事就是全人類的事！ 2022世界地球日主題：投資我們的地球

世界地球日可追溯至1970年4月22日於美國校園興起的活動，選在每年春分太陽同時照耀南北極點的時刻，象徵世界的平等與和諧共存，這場堪稱世界首度最大規模針對環境保護運動，當年火速獲得２千萬人熱烈響應，迄今「世界地球日」已舉行超過半個世紀不間斷，超過100多個國家響應，每年也會依據時代現況訂定目標，喚醒大眾對於愛地球、綠色永續的意識。

像是疫情發生後的隔年，2021世界地球日主題為：「修復地球Restore Our Earth」，呼籲民眾思考如何減少對地球的傷害、改善我們的環境；而今年，2022年世界地球日主題為「投資我們的星球Invest Out Planet」，呼籲大家隨著疫後景氣逐漸復甦，更要創造綠色經濟，落實永續的商業模式，打造更美好的未來。

一起守護地球！女性關注的事都是自然美想努力的事

同樣屹立於全球美容保養浪潮超過半世紀的東森自然美，順應不同世代女性對美的喜好，持續開發各系列高效保養品，累積大量優良口碑。從過去基礎保濕、淨痘、亮白、抗老到近年備受關注的敏感肌保養議題，皆能與時俱進提出科研新解方，滿足女性對美的追求與想望。

觀察到現代女性不僅有足夠能力在各領域綻放光彩，對於環保、生態、氣候等各種地球大未來各方面皆積極關注，因此，東森自然美身體力行加入守護地球的行列，將所有女性關注的事視為品牌必須竭盡全力努力的事，特別在世界地球日的4月份舉辦「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」，讓愛美的消費者更有意識地注意到平時使用的瓶器可以透過小小的「回收」舉動，輕鬆達到愛地球的效益，還能藉此獲得購物優惠回饋，找到最適合自己肌膚特質的溫和高效保養品，讓愛地球從不浪費、好好回收等最簡單的生活小事做起。

愛地球站出來！東森自然美「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」享三重好禮優惠

東森自然美「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」活動期間為2022/4/1(五)-4/22(五)，憑任一品牌空瓶至指定點回收，即可享好禮三重優惠：「第一重：輕鬆送」購買自然美保養品享9折優惠、NT$888加購溫控代謝課程乙堂(原價NT$1,100、東森麗格薈生技美學中心除外)、物理性美白防曬乳體驗包3ml乙包。「第二重：打卡送」與活動背板打卡分享，即可享以NT$88購買r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜20ml乙片 (原價NT$250)/(每人限購乙片、全台限量200片)。「第三重：會員加碼送」自然美會員回娘家獨享優惠，r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜50片特價$6,666(原價NT$12,500、限量一百組)；同時可以NT$500加購逆齡活膚課程乙堂+樂活平衡課程乙堂，鼓勵所有愛地球的你，大方站出來加入回收空瓶行列，同時享受自然美對肌膚100%的寵愛。

▲東森自然美「空瓶回收計畫」響應2022世界地球日。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美「EARTH DAY‧THANK YOU EVENT保養品空瓶回收計畫」享三重好禮優惠。

東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, EARTH DAY‧THANK YOU EVENT, 保養品, 空瓶回收計畫, 世界地球日, 環保

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