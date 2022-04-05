10本4月號日雜推薦！電動按摩梳、迪士尼公主托特包豪華附錄全入手

文／妞新聞

妞妞們荷包準備好了嗎？4月號日雜附錄開箱來啦～本次挑的10本日雜都相當實用，除了告訴妞妞們2022最流行的春季穿搭之外，還整理了今年度各式各樣穿搭、彩妝新品款式，最重要的是內贈附錄也是高CP值啊～～（買到賺到）

4月號日雜推薦1：《mini》

第1本推薦的4月號日雜為《mini》，本期將推出「街頭系粉紅色祭典」，許多女生在春天最想要穿的顏色就是粉紅色了，但對於熱愛街頭風穿搭的人而言，因為少接觸反而不擅長，透過本期主題一起來挑戰街頭粉吧！附錄送出「不二家PEKO造型抱枕」，正面是可愛的PEKO；背面則是牛奶糖包裝紙上的經典圖案，軟萌萌的有夠可愛。

4月號日雜推薦2：《Lee》

第2本推薦的4月號日雜為《Lee》，本期帶來了「2022心動時尚的最新造型重點」，比如鮮豔的彩妝色彩、華麗的裙子、甜美的上衣等，各種新款式和穿搭技巧都在這本啦～附錄送出「L.L.Bean兩用迷你波士頓包」，也是任何穿搭都百搭又耐背！

4月號日雜推薦3：《美的BITEKI》

第3本推薦的4月號日雜為《美的BITEKI》，本期推出「春季美妝完全評比分析」單元，不想後悔購物、想要買得精準的妞妞們必須參考起來，而且附錄還一次送出「TWANY美容液」、「innisfree美容液試用組」和「VT CICA老虎積雪草面膜」，今年春天的肌膚保養就交給《美的BITEKI》吧！

4月號日雜推薦4：《VOCE》

第4本推薦的4月號日雜為《VOCE》，本期推出了「自信美肌養成術」主題，為妞妞們介紹解決肌膚煩惱的美容好物，還會特別解說肌膚鬆弛的改善方針，有類似困擾的妞妞們不要錯過囉！附錄還會送出「KANEBO新作UV美容液」，夏天即將到來，防曬功夫不可少！

4月號日雜推薦5：《smart》

新季節一接近，就特別想整理房間嗎？第5本推薦的4月號日雜為《smart》，本期不只帶來人氣男子團體JO1的12頁特集，附錄還送出超實用「A BATHING APE收納摺疊箱」，簡潔百搭的黑色，不管什麼房間風格都可以輕鬆融入佈置。

4月號日雜推薦6：《MAQUIA》

第6本推薦的4月號日雜為《MAQUIA》，本期邀請到曾在「最美臉孔」排行榜中奪下冠軍的日本女星田中美奈實，她將分享自己愛用的美容產品之外，還會教妞妞們如何畫出素顏風彩妝。附錄送出「est洗面乳」和「SUQQU粉底液試用包」，也是實用到不行呢！

4月號日雜推薦7：《成熟女性美麗時髦穿搭服飾造型讀本》

第7本推薦的4月號日雜為《成熟女性美麗時髦穿搭服飾造型讀本》，提供時尚造型、髮妝美容、生活風格等流行情報。附錄送出「PLAIN PEOPLE托特包」，米色帆布簡約又耐裝。

4月號日雜推薦8：《IN RED》

第8本推薦的4月號日雜為《IN RED》，本期會教妞妞們如何利用今年春天流行的明亮色單品搭配出亮眼風格，像是淡粉色襯衫到奶油黃休閒褲，附錄送出「迪士尼公主圖案托特包＆保冷袋」，集結貝兒、仙杜瑞拉、白雪公主、小美人魚等多位迪士尼公主，保冷袋是可以同時放入6瓶寶特瓶的大容量哦！

4月號日雜推薦9：《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》

第9本推薦的4月號日雜為《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》，本期會介紹煙燻蠟筆色與成熟鮮豔色的單品，並且要教妞妞們如何用這些單品來搭配出春季流行穿搭。附錄送出「uka電動按摩梳子」，透過纖細的震動來保護頭皮與頭髮的健康，養出一頭秀髮，整個人也會看起來神采奕奕。

4月號日雜推薦10：《mono max》

第10本推薦的4月號日雜為《mono max》，本期將推出「2022最新雜貨大賞」單元，內容包括：居家品牌的暢銷好物、日幣萬元有找的露營雜貨，還有便宜實用的創意小物、品牌內部員工愛用推薦等，參考指數破表！！附錄送出「明治巧克力蘑菇山＆竹筍里雙面收納包」，雙層設計之外，其中一層也加了內口袋，明治人氣零食的圖案也相當討喜呢～

上述10本你買哪一本呢？

Source：博客來

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