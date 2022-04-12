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珠寶課／挑珍珠首重光澤　5大條件加上「眼緣」收藏夢幻款

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▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO日本Akoya珍珠及母貝。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

邁入珠寶世界，除了單鑽戒指、鍊墜或耳環是最佳入門款，一條珍珠串鍊、一副單珠耳環也被列為收藏的夢幻清單。相較於鑽石，擁有珍珠的門檻沒那麼高，掌握光澤、珍珠層厚度、形狀、大小、顏色等五大條件，加上「眼緣」，即能選出心儀的珍珠首飾了。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠串鍊是跨越性別界線的經典之作。

光澤與珍珠層厚度相關

MIKIMOTO的創始人御木本幸吉於1893年成功開創了珍珠養殖的先河，百年以來品牌對大量珍珠進行嚴格篩選，最後僅從中精挑不到一成創作珠寶，因為珍珠的高品質必須由眾多要素共同決定。首要的是珍珠的光澤，與珍珠層厚度有緊密關係，一般而言珍珠層越厚代表養殖期較長，品質越好、光澤也越深。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊可轉換成手鍊，288,000元。

正圓最多人擁護

形狀正圓的珍珠在市場上最為討喜，但特殊形狀的巴洛克珠或水滴形的珍珠也有不少擁護者，因為經過巧妙設計，常有意想不到的驚喜；而選擇珍珠的大小，取決於佩戴的場合與服裝風格，和挑選顏色一樣，都是依個人喜好而定，最受青睞為白色或乳白色系，日本Akoya珍珠還有粉色、綠色、奶油色和金色系，無論選擇何種顏色，以顏色均勻者為佳。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO工坊職人進行珍珠連相作業，選出大小、顏色、光澤一致的珍珠製作串鍊。

由於每一顆珍珠都有獨有特色，要構成一條大小、形狀、光澤與顏色一致的串鍊，可想而知難度很高，MIKIMOTO透露製作經典珍珠串鍊時，最重要的工序為「連相」，職人不斷將珍珠重複擺放與選配，只為選出最相近的珍珠，讓它們串在一起時能散發一致的光芒，價格也因珍珠尺寸、串鍊長度而異。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲M/G TASAKI SQUARE LEAF戒指（左）79,300元， TRIPLE PEARL耳環102,000耳環。（圖／TASAKI提供，以下同）

大膽設計受青睞

除了經典的珍珠串鍊，近年來各品牌在珍珠設計上力求突破，更為摩登，MIKIMOTO聯名知名時尚設計師川久保玲打造COMME des GARÇONS中性風格項鍊，在女人味作品Jeux de Rubans系列則加入轉換式設計讓珍珠串鍊可變身為手鍊，以活潑設計吸睛；同為日系品牌的TASAKI則巧妙結合貴金屬，創作線條大膽的珠寶，設計感取勝。

關鍵字：

珠寶課, 珍珠, MIKIMOTO, TASAKI

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