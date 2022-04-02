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必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

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記者鮑璿安 ／綜合報導

臺北時裝周上設計師大放異彩，其中oqLiq與New Balance聯手打造有綠葉標章的574與XC-72鞋款，由模特兒走上伸展台演繹，前衛的環保鞋底搭配機能質感非常亮眼，民眾4月起就能陸續入手。另外，《ET FASHION》也整理出近期熱門單品清單，從頭到腳一次滿足。

New Balance與台灣設計師品牌oqLiq合作

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance與台灣設計師品牌oqLiq的合作登上臺北時裝周，XC-72與574 。（圖／品牌提供）

New Balance與台灣設計師品牌oqLiq的合作，於這次臺北時裝周上揭曉，模特兒踩著綠葉標章的574與XC-72鞋款，象徵對於永續議題的重視。結合oqLiq本季「時空」概念，服飾使用牡蠣殼紗回收再製，塑造了強烈的輪廓感。鞋款部分則是選用自然配色，加上至少 3% 生物基質或 5% 再生成分的環保鞋底材料，形成搶眼搭配。

FILA RENNO

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型 。（圖／品牌提供）

FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型，復古輪廓搭配現代設計，鞋面採異材質多元設計，包括抗撕裂網眼面料、透氣尼龍網布搭配絨面再生皮革。同時結合春夏時節，推出新色闇黑迷彩、大理石灰以及歐膩必收的奶霜色，豐富日常搭配。

全新「New Era x POPEYE大力水手」聯名系列

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲「New Era x POPEYE大力水手」聯名推出59FIFTY全封式帽款。（圖／品牌提供）

「New Era x POPEYE大力水手」聯名推出59FIFTY全封式帽款，包含4款大人帽款及3款兒童帽款，分別有白、藍、丹寧牛仔配色，將卡通中多個經典元素以立體刺繡的方式呈現於帽上，像是大力水手吃菠菜罐頭的可愛圖案，滿足潮人搭配。

關鍵字：

oqLiq, New Balance, 鞋款, 綜合

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