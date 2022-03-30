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凱特王子妃一家人高衣Ｑ難得同框　超美點點洋＋珍珠耳環藏巧思

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記者王則絲／外電報導

威廉王子、凱特王子妃29日出席菲利普親王逝世週年追思會，兩人各牽著兩個較大的孩子喬治小王子與夏綠蒂小公主，難得同框現身，一家人的造型都有互相搭配到，其中凱特王子妃一如往常的以高衣Ｑ和優雅身段成為焦點，一身古典的波點洋裝搭配大禮帽，珍珠耳環則是為致敬黛安娜王妃所安排的小巧思。

▲威廉王子、凱特王子妃。（圖／達志影像）

▲威廉王子夫婦帶著喬治小王子、夏綠蒂小公主一同出席菲利普親王追思會。（圖／達志影像）

剛從加勒比海參訪之旅回到英國的威廉王子夫婦忙碌行程馬不停蹄，時差都沒有時間調整，29日便再度現身出席菲利普親王逝世週年追思會，且這回夫婦倆帶著許久沒出現的8歲喬治小王子與6歲夏綠蒂小公主一同現身，而3歲的路易小王子則不適合出席此活動、待在家中，一家人難得同框，即便在莊重肅穆的場合亦展現了高衣Ｑ。

▲威廉王子、凱特王子妃。（圖／達志影像）

▲凱特王子妃的珍珠耳環正是致敬黛安娜王妃。（圖／達志影像）

凱特王子妃這天穿著一件Alessandra Rich的波點洋裝，是她的愛牌之一，加上束腰的剪裁與禮帽搭配，都讓人想到80年代黛安娜王妃的標誌性穿搭，使正裝不過於沉重卻保持禮節，仔細一看，凱特耳朵上的珍珠耳環正是黛安娜王妃過去所佩戴的款式，在如此重要的場合上，再次以優雅身段驚艷周遭，更展現完整致敬黛安娜王妃的巧思。

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關鍵字：

凱特王子妃, Kate Middleton, Alessandra Rich, 威廉王子, 菲利普親王, 黛安娜王妃

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