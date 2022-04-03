女大生快來朝聖！《青春養成記》4種校園定番造型青春又減齡　

文／Dappei

皮克斯2022年度動畫《青春養成記》刻畫女孩青春過渡期的徬徨，在這樣充滿變動的青春期，每個女孩都像美玲一樣亦步亦趨地摸索自我，充滿困惑的自我叩問以及社會價值觀的桎梏夾擊下，我們都努力開成那朵獨一無二的花。在可愛故事及趣味角色的勾勒下，《青春養成記》讓女孩，甚至女人，都得到了各自的和解跟解答。

皮克斯對於角色的塑造一直都相當用心，且不僅止於性格及對話，也包含造型等各方面的細節堆砌，以校園為背景的《青春養成記》，角色的服裝都充滿13歲的青春洋溢，也是美式休閒穿搭的絕佳範本，如果想穿出YA片的風格，那快點朝聖角色們怎麼搭配了！

▲皮克斯《青春養成記》。（圖／FB@Disney and Pixar's Turning Red）

ABBY：俏皮 Y2K 穿搭筆記



團體裡的怪奇擔當 ABBY 總是像外星人一樣天馬行空，承包不少笑點，ABBY 的穿搭有非常多美國青少女的穿搭筆記可以學習。許多美國青少女會穿上明亮而高調顏色，像是 ABBY 的紫色、雲朵般的寶寶藍、吸睛的萊姆黃等等，ABBY 採用懶人同色系穿搭，以不同深淺的紫讓單品間做出區隔不會糊在一起，有了吊帶褲立刻減齡，雖然是簡單搭配，但因為亮麗的顏色就能馬上聚焦，再以 Y2K 風格的髮箍、電子錶、編織手環加持，就是回頭率滿分的俏皮搭配，有沒有發現 ABBY 連襪子也是紫色系，能夠讓視覺延伸偷偷長高 3 公分！

▲ABBY是劇中最討喜的角色。（圖／pinterest）



BRIYA：低調卻個性的穿搭範本

冷面笑匠 BRIYA 是團體裡的智者，總是冷靜面對一切，性格的她以沈穩大地色作為穿搭主軸，工裝褲配上校園定番單品開襟衫馬上有了學院 vibe，高腰又為落地的褲款就是長腿神器，把衣服紮進褲內露出腰線更顯瘦，條紋圖樣增添幾分知性也讓穿簡約搭配有了些變化，並且以小小的耳環點綴，率性的中性穿搭輕鬆 get。

▲冷面笑匠BRIYA是團體裡的智者（圖／pinterest）



MIRIAM：酷帥街頭穿搭指標

少根筋的 MIRIAM 總是能讓氣氛歡樂起來，酷帥的她是小男孩穿搭指標，萬用白T搭配軍綠休閒褲萬無一失，選擇字母 T是創造美式風格的小秘招，格紋襯衫也是美式休閒必備單品，可以像 MIRIAM 選擇大格紋會更有粗獷感，MIRIAM 鞋子選擇也很用心，踩上棋盤格圖樣的懶人鞋，街頭風格就完全營造出來了，最後搭上同色的螢光綠毛帽造型感瞬間升級！

▲酷帥的MIRIAM是小男孩穿搭指標（圖／pinterest）



美玲：個性小叛逆

主角美玲雖然是乖寶寶，但是穿搭其實也偷偷藏了小叛逆，上身雖然是襯衫 x 針織外套的模範生組合，但下身用個性丹寧短裙平衡加點個性，當然不得不提到美玲還配戴了頸鏈，有這麼點Trap Bae的壞！

▲美玲的穿搭其實也偷偷藏了小叛逆（圖／pinterest）

Dappei 結語：



《青春養成記》的角色都太可愛了，搭黨最喜歡哪一位？好想把 ABBY 收編為妹妹啊～～上學不知道怎麼穿就從裡面找靈感吧！

文字編輯：Sofie

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