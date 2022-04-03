fb ig video ETtoday search mobile

女大生快來朝聖！《青春養成記》4種校園定番造型青春又減齡　

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

皮克斯2022年度動畫《青春養成記》刻畫女孩青春過渡期的徬徨，在這樣充滿變動的青春期，每個女孩都像美玲一樣亦步亦趨地摸索自我，充滿困惑的自我叩問以及社會價值觀的桎梏夾擊下，我們都努力開成那朵獨一無二的花。在可愛故事及趣味角色的勾勒下，《青春養成記》讓女孩，甚至女人，都得到了各自的和解跟解答。

皮克斯對於角色的塑造一直都相當用心，且不僅止於性格及對話，也包含造型等各方面的細節堆砌，以校園為背景的《青春養成記》，角色的服裝都充滿13歲的青春洋溢，也是美式休閒穿搭的絕佳範本，如果想穿出YA片的風格，那快點朝聖角色們怎麼搭配了！

▲青春養成記 。（圖／DAPPEI提供）

▲皮克斯《青春養成記》。（圖／FB@Disney and Pixar's Turning Red）

ABBY：俏皮 Y2K 穿搭筆記

團體裡的怪奇擔當 ABBY 總是像外星人一樣天馬行空，承包不少笑點，ABBY 的穿搭有非常多美國青少女的穿搭筆記可以學習。許多美國青少女會穿上明亮而高調顏色，像是 ABBY 的紫色、雲朵般的寶寶藍、吸睛的萊姆黃等等，ABBY 採用懶人同色系穿搭，以不同深淺的紫讓單品間做出區隔不會糊在一起，有了吊帶褲立刻減齡，雖然是簡單搭配，但因為亮麗的顏色就能馬上聚焦，再以 Y2K 風格的髮箍、電子錶、編織手環加持，就是回頭率滿分的俏皮搭配，有沒有發現 ABBY 連襪子也是紫色系，能夠讓視覺延伸偷偷長高 3 公分！

▲青春養成記 。（圖／DAPPEI提供）

▲ABBY是劇中最討喜的角色。（圖／pinterest

BRIYA：低調卻個性的穿搭範本

冷面笑匠 BRIYA 是團體裡的智者，總是冷靜面對一切，性格的她以沈穩大地色作為穿搭主軸，工裝褲配上校園定番單品開襟衫馬上有了學院 vibe，高腰又為落地的褲款就是長腿神器，把衣服紮進褲內露出腰線更顯瘦，條紋圖樣增添幾分知性也讓穿簡約搭配有了些變化，並且以小小的耳環點綴，率性的中性穿搭輕鬆 get。

▲青春養成記 。（圖／DAPPEI提供）

▲冷面笑匠BRIYA是團體裡的智者（圖／pinterest

MIRIAM：酷帥街頭穿搭指標

少根筋的 MIRIAM 總是能讓氣氛歡樂起來，酷帥的她是小男孩穿搭指標，萬用白T搭配軍綠休閒褲萬無一失，選擇字母 T是創造美式風格的小秘招，格紋襯衫也是美式休閒必備單品，可以像 MIRIAM 選擇大格紋會更有粗獷感，MIRIAM 鞋子選擇也很用心，踩上棋盤格圖樣的懶人鞋，街頭風格就完全營造出來了，最後搭上同色的螢光綠毛帽造型感瞬間升級！

▲青春養成記 。（圖／DAPPEI提供）

▲酷帥的MIRIAM是小男孩穿搭指標（圖／pinterest

美玲：個性小叛逆

主角美玲雖然是乖寶寶，但是穿搭其實也偷偷藏了小叛逆，上身雖然是襯衫 x 針織外套的模範生組合，但下身用個性丹寧短裙平衡加點個性，當然不得不提到美玲還配戴了頸鏈，有這麼點Trap Bae的壞！

▲青春養成記 。（圖／DAPPEI提供）

▲美玲的穿搭其實也偷偷藏了小叛逆（圖／pinterest

Dappei 結語：

《青春養成記》的角色都太可愛了，搭黨最喜歡哪一位？好想把 ABBY 收編為妹妹啊～～上學不知道怎麼穿就從裡面找靈感吧！

文字編輯：Sofie

《社內相親》「薛仁雅」原來是中性穿搭教科書，美式休閒這樣搭，裙裝也能穿出 Boylish 風格

「美式休閒」到底怎麼穿？掌握 3 個重點：牛仔褲、TEE 和球鞋，直接入境美國！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 青春養成記, 穿搭, 搭配, Y2K

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

超準！選一種「你最討厭的家事」，秒測你憂鬱指數

超準！選一種「你最討厭的家事」，秒測你憂鬱指數

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣 測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款 營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣 6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助 不運動也能瘦！營養師教7個「有效減肥」好習慣　吃零食也OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面