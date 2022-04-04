朴敏英其實是隱藏版女鞋頭！私服腳上穿的全是入手難度五顆星的限量鞋

文／Dappei

由新生代小鮮肉宋江與朴敏英搭擋演出的韓劇《氣象廳的人們》自開播以來便話題不斷，除了甜膩姐弟戀散發粉紅泡泡外，朴敏英在劇中的穿搭更成為不少OL的時尚教科書！不過，卸下氣象廳科長身份的朴敏英私下可是位隱藏版女鞋頭，不僅球鞋一字排開都是超限量猛鞋，最便宜的款式竟還是每補貨必完售的 Dunk ，簡直太令人羨慕。此番搭編便為大家搜出歐膩愛不釋手的4雙球鞋，趕緊看看有哪些上榜吧！

球鞋收藏 1. Nike x Clot x sacai LDWaffle

率先登場的三方聯名球鞋 「Nike x Clot x sacai LDWaffle 」可謂是一推出就造成轟動，就連宋江在戲外也擁有同款情侶鞋！（神默契）該鞋款除了採用「Kiss of Death」配色，蛇皮 Swoosh 混搭反光設計 Swoosh 更是質感狂飆，再加上標誌性的解構設計以及專屬的三方聯名 Logo ，滿滿細節難怪會收服朴敏英的心。

球鞋收藏 2. adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 Beluga

身為鞋頭，鞋櫃自然少不了一雙 「YEEZY BOOST 350 V2 」吧？如今肯爺「人人有 YEEZY 」的宏願已達成，但一些初代配色的補貨消息卻遲遲沒有下文，所以入手難度依舊非常高。像這雙 Beluga 配色，側邊以亮橘條紋點綴，鞋身更注入醒目斑馬紋，撞色設計吸睛度滿分，即使學朴敏英以 All Black 穿搭做搭配都超時髦！

球鞋收藏 3. Off-White x Nike SB Dunk Low

由 Off-White 已逝創辦人 Virgil 操刀的「 Off-White x Nike SB Dunk Low 」聯名鞋同樣是一雙讓鞋迷們集體高潮的款式！外觀大致上延續 Dunk 鞋款本身經典的輪廓，並加入 Off-White特殊的繫帶設計和防盜扣增添其造型感，鮮豔配色更是為 OG 鞋款注入全新氣象，只能說朴敏英真的太有眼光。

球鞋收藏 4. Off-White x Nike Waffle Racer

不難發現，朴敏英私下有多愛 Virgil 的設計，幾乎所有 Off-White 超限量的聯名鞋她全都囊括進鞋櫃，根本十足狂粉。而這雙 「Off-White x Nike Waffle Racer 」可謂是眾多聯名鞋中價格及漲幅最親民的一款，由於本身設計是以運動員需求為靈感，因此外型和功能都更具機能性。鞋面防潑水的塑膠材質搭載橡膠釘鞋底和繩帶設計，加上鮮豔螢光配色加持，吸睛度爆表。

Dappei 結語：



朴敏英除了球鞋收藏超有眼光外，馭鞋穿搭也同樣值得女孩學！誰說休閒的球鞋就只能搭配運動服？只要挑得對，即使是仙女感洋裝也能讓球鞋造型加分。熱愛帥鞋的女孩們不妨嘗試一下！

文字編輯：Lisa、圖源：IG@jtbcdrama、IG@rachel_mypark 、Pinterest

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