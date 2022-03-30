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卡戴珊姐妹「穿同牌」PK！超模妹妹壓倒性勝出　姐姐被批：無聊

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記者王則絲／外電報導

卡戴珊家族同母異父的姐妹金卡戴珊（Kim Kardashian）和坎達爾珍娜（Kendall Jenner），日前一同現身奧斯卡After party，在眾多影視巨星之間氣場也絲毫不輸，還默契選穿「同牌」禮服作為戰袍，同時也是悄悄上演了場造型PK，兩人造型都相當華麗驚艷，不過其中金卡戴珊被狠批：「有點無聊了。」讓超模妹妹坎達爾珍娜壓倒性勝出。

▲金卡戴珊、坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊、坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊奧斯卡after party造型被批「無趣」。（圖／翻攝自IG@kimkardashian）

金卡戴珊憑藉著超高關注度，經常出席各大場合盛會，連奧斯卡都不缺席，日前奧斯卡After party上，金卡戴珊穿著一身BALENCIAGA的水藍色拖地長禮服亮相，極貼身的布料勾勒出她招牌的葫蘆型身材與驚人豐臀，尤其亮眼的色系，讓她在人群中很難不注意到她，不過粉絲們反而不太捧場，認為金卡戴珊最近一年的造型幾乎都是類似的，純色系、極貼身並包裹全身，紛紛批評：「有點無聊了」、「不要再穿一樣的裙子了」、「沒創意」、「可以換個風格嗎？」

▲金卡戴珊、坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊、坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

▲坎達爾珍娜奧斯卡after party造型。（圖／翻攝自IG@kendalljenner）

鏡頭轉到坎達爾珍娜身上，奧斯卡After party當晚，坎達爾同樣選穿BALENCIAGA的戰袍，一襲巨大的黑色禮服，在身前運用龐大布料抓皺，來製造浮誇氣勢感，背後則是全鏤空的露背裝，前衛的表現手法實際上是很難駕馭的，不過坎達爾珍娜本身就是超級名模，輕鬆撐起禮服氣場，搭配上美豔俐落的妝髮，瞬間就電翻全場，造型深獲粉絲們喜愛，「太完美了」、「又帥又辣」、「身材太好了！」

▲金卡戴珊、坎達爾珍娜。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

卡戴珊, 金卡戴珊, 坎達爾珍娜, Kim Kardashian, Kendall Jenner

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