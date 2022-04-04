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包．開箱／劉詩詩也愛「TOD’S豆豆包」！超萌顆粒躍上手袋好經典

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▲TOD’S 2022春夏系列豆豆包搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

TOD’S最經典的設計 「Gommino豆豆鞋」，一顆一顆柔軟且防滑，療癒感受緊抓時尚迷的心，如今不讓鞋款獨佔風采，2022春夏出現一顆「豆豆手袋」，以波士頓包的實用外觀搭配底部的豆豆點綴，連代言人劉詩詩都上手演繹，跟著《ET FASHION》包開箱搶先看仔細！

Gommino作為TOD’S經典元素之一，由創辦人狄亞哥德拉瓦勒（Diego Della Valle）打造，誕生於70年代晚期，起初是為駕駛量身打造方便開車的鞋款，因此有了豆豆元素防滑好走的特質，之後成為品牌發燒單品並持續進化。 

在本季2022春夏系列中，Gommino元素來到手袋上，秀上出現一款「豆豆包」立刻引起討論。採用柔軟的皮革配合底部的豆豆加持，一顆顆均勻排列在包款下方，不會過分搶眼，又能充當起防滑的功能，再加上Boston bag（波士頓包）的實用外觀，與品牌Logo壓印在中央，提高辨識度。整體輪廓不易變形之外，以短手柄點綴於上方，賦予了輕巧的手提功能。

▲TOD’S 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲豆豆包有手提與腰包款式 。（圖／記者鮑璿安攝）

為了春夏時節，這次一口氣帶來亮黃色系、焦糖色等，滿足日常穿搭，品牌也請到代言人劉詩詩搶先演繹豆豆包，穿著優雅的皮革背心套裝，拎上芥末黃包款展現氣場，勢必成為下一顆斷貨王。

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關鍵字：

包開箱, TOD’S, 劉詩詩, 豆豆包

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