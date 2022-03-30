NIKE快閃「優惠再7折」跑鞋現省千元！　T恤、漁夫帽超低價

記者鮑璿安／台北報導

NIKE無預警在官網舉辦換季特惠，針對部分商品享有特惠價格再7折，舉例熱門鞋款「RYZ 365」從2900元原價降至2029元，直接省下近千元，另外配件上衣或是帽款單品也都是千元有找。另外，FILA同步祭出經典系列首次下殺8折優惠，民眾此時入手很有感。

▲NIKE官網快閃特價，中空大底跑鞋「RYZ 365」降價到2029元；漁夫帽特價859元 。（圖／翻攝自官網）

NIKE官網的快閃換季優惠， 於3月31日晚上11:59 前，結帳時輸入 「EXTRA30」，即可享有額外的 7折優惠。針對已經優惠的377項單品，包括鞋款、服飾上衣以及帽款等進行折上折。像是先前相當熱門的中空大底跑鞋「RYZ 365」降價到2029元；網球鞋NikeCourt Lite 2也從原價2200元降到1759元，以上品項還可額外再打7折。配件單品部分，也有春夏季節的運動T恤、漁夫帽品項，折扣後均落在千元以下，豐富日常搭配。

▲FILA目前在官網推出OLD BUT GOLD 創勢經典系列首次8折優惠 。（圖／翻攝自官網）

FILA目前在官網推出OLD BUT GOLD 創勢經典系列首次8折優惠，針對當季產品2022春夏系列的熱門Logo上衣、圓領洋裝等都有降價。