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《二十五，二十一》金泰梨頂逆齡瀏海披白紗　31歲完美狀態根本少女

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@itmichaa.official

由金泰梨、南柱赫主演的人氣Netflix韓劇《二十五，二十一》，迎來完結篇章，憑藉逆齡顏值，今年31歲的金泰梨，就算演出女高中生也毫無違和感，戲外她也頂著劇中招牌眉上瀏海，為服飾品牌拍攝全新夏季廣告，畫面中她身穿唯美白紗搭配球鞋，更不忘耍心機露出腰身增添微辣氣息。

▲金泰梨 。（圖／翻攝IG）

▲金泰梨 。（圖／翻攝IG）

金泰梨彷彿少女般的「凍齡」臉蛋，完全看不出已31歲，就算在韓劇《二十五，二十一》中飾演女高生，照樣完美Hold住角色，人氣持續看漲。近期她出鏡服飾品牌itMICHAA夏季大片，接連換上美到冒泡的全白洋裝擺拍，金泰梨先以兩段式套裝亮相，中空設計隨著她咨意變換動作，露出纖瘦腰身，公主澎袖、與方領設計甜美又復古，筆直的逆天美腿也在裙裝開衩下若隱若現，到處可見心機細節。

▲金泰梨 。（圖／翻攝IG）

▲金泰梨 。（圖／翻攝IG）

另外一套裙裝，外面還罩著一層透膚白紗，放眼看過去金泰梨彷彿穿著婚紗的新娘，只見她手上還拿著頭紗，清新風格整個人散發仙女氣息，金泰梨腳踩NIKE運動鞋混搭整體，巧妙遊走在優雅與活潑之間，墊起腳尖的俏皮模樣簡直還是個少女。其中最惹人注目的微捲眉上瀏海，襯托出逆齡臉蛋之餘也更添浪漫氣質。

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關鍵字：

金泰梨, 二十五，二十一, 南柱赫, Netflix

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