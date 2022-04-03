fb ig video ETtoday search mobile

奧斯卡獲獎《魔法滿屋》9條金句回顧：奇蹟不是魔法，奇蹟就是你

>

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

▲迪士尼電影《魔法滿屋》獲得本屆奧斯卡最佳動畫長片獎。（圖／翻攝自電影劇照，以下同）

記者王則絲／綜合報導

第94屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎由迪士尼動畫電影《魔法滿屋》拿下，故事描述在一個魔法家庭裡，每個成員都擁有自己獨特的天賦，但是主角米拉貝兒就是唯一一個沒有魔法的「麻瓜」，雖然她沒有特異能力，但她卻成為拯救家族並守護魔法的關鍵，以下一起來回顧電影9條啟發人心的感人金句，如果還沒看過的朋友，不妨找時間細細觀賞。

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

＃安東尼奧：我好希望你能有一扇門。

米拉貝兒：你知道嗎？你不必替我擔心因為我有一個超讚的家庭，看到你獲得特殊天賦和你的門，對我來說比任何事都開心。

＃米拉貝兒媽媽：我好希望你能用我的眼光看你自己，你很完美，你跟這個家裡其他人一樣特別。

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

＃在最黑暗的時刻，最意想不到的地方，會出現光。

＃路易莎：如果不能扛起重任，我算什麼？在表面下我故作鎮定，擔心我們受傷害。

壓力就像永不停止的水滴，壓力一直來到你爆炸。

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

＃布魯諾：我的天賦沒有幫助家裡，但我愛我的家人，明白嗎？

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

＃伊莎貝拉：我一輩子都只能完美，我根本不想嫁給他，我是為了這個家。

如果我知道不需完美，我能做什麼？我厭倦了漂亮，想要真實的東西。

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

＃阿嬤：我向佩德羅求助，結果他派你來給我。

＃米拉貝兒：但星星不會發光，而是燃燒，群星也會變換，你該體認到，你的天賦無法代表你。

＃阿嬤：奇蹟不是你擁有的魔法，奇蹟就是你

▲魔法滿屋金句。（圖／翻攝劇照）

關鍵字：

迪士尼, 滿屋, 奧斯卡, 最佳動畫, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏

必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

超準！選一種「你最討厭的家事」，秒測你憂鬱指數 第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣 水瓶座不為人知的3個怪癖：悲涼感、愛對話都是習慣 6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助 測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款 18歲安兪真「絲巾當上衣」神顏逆天！　帶貨蛇髮女神手袋電翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面