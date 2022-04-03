奧斯卡獲獎《魔法滿屋》9條金句回顧：奇蹟不是魔法，奇蹟就是你

▲迪士尼電影《魔法滿屋》獲得本屆奧斯卡最佳動畫長片獎。（圖／翻攝自電影劇照，以下同）



記者王則絲／綜合報導

第94屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎由迪士尼動畫電影《魔法滿屋》拿下，故事描述在一個魔法家庭裡，每個成員都擁有自己獨特的天賦，但是主角米拉貝兒就是唯一一個沒有魔法的「麻瓜」，雖然她沒有特異能力，但她卻成為拯救家族並守護魔法的關鍵，以下一起來回顧電影9條啟發人心的感人金句，如果還沒看過的朋友，不妨找時間細細觀賞。

＃安東尼奧：我好希望你能有一扇門。

米拉貝兒：你知道嗎？你不必替我擔心因為我有一個超讚的家庭，看到你獲得特殊天賦和你的門，對我來說比任何事都開心。

＃米拉貝兒媽媽：我好希望你能用我的眼光看你自己，你很完美，你跟這個家裡其他人一樣特別。

＃在最黑暗的時刻，最意想不到的地方，會出現光。

＃路易莎：如果不能扛起重任，我算什麼？在表面下我故作鎮定，擔心我們受傷害。



壓力就像永不停止的水滴，壓力一直來到你爆炸。

＃布魯諾：我的天賦沒有幫助家裡，但我愛我的家人，明白嗎？

＃伊莎貝拉：我一輩子都只能完美，我根本不想嫁給他，我是為了這個家。

如果我知道不需完美，我能做什麼？我厭倦了漂亮，想要真實的東西。

＃阿嬤：我向佩德羅求助，結果他派你來給我。

＃米拉貝兒：但星星不會發光，而是燃燒，群星也會變換，你該體認到，你的天賦無法代表你。

＃阿嬤：奇蹟不是你擁有的魔法，奇蹟就是你