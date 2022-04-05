fb ig video ETtoday search mobile

可以輕鬆讀的5本穿搭休閒書單　把喜歡的衣服變成適合自己的樣子　

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

文／Dappei

無論是剛開始尋找自我穿衣風格，或已經找到喜歡的風格但偶爾想來點變化的搭黨們，總會遇見不知道新造型是否適合自己或穿衣靈感匱乏的時候，要解決這些問題，關鍵絕對是是「多看、多嘗試」，除了時尚雜誌、IG穿搭分享帳號及路上型人的搭配之外，閱覽服裝相關的書籍也十分有幫助，尤其許多內容是以插畫、分享的口吻來探討穿搭常遇見的疑難雜症，即使沒有閱讀習慣，輕鬆的字句及清晰的圖片仍益於提升穿搭思維。今回 Dappei 整理了五本能增進對穿搭的認識的休閒書單，讓我們一起看下去吧！

＃《365 天，每天都想穿喜歡的衣服 MAI 的手繪時尚穿搭 Q&A》

相信大家都有遇過這樣的困擾，即使清楚自己的身形、膚色適合哪些款式的單品，卻還是會忍不住下手幾件很心動但不一定適合自己的款式，雖然穿上時心情很雀躍，卻可能會對於上身後的效果不適合而留有遺憾。本書的作者則針對「如何讓喜歡的衣服變成適合自己的樣子」，以手繪的方式針對穿搭疑難雜症提出解決方法，像是：粉紅色單品容易給人可愛、溫柔的感覺，但透過款式的剪裁與搭配較有俐落感的飾品、鞋款，喜歡酷帥風格的女孩也能大膽嘗試粉紅色單品了。

▲書 。（圖／翻攝自博客來）

▲《365 天，每天都想穿喜歡的衣服 MAI 的手繪時尚穿搭 Q&A》一書，以手繪的方式畫出穿搭會遇到的問題。（圖／博客來，下同）

＃《「最美五套」質感人生穿搭：流行預測師的低管理高時尚法則，小衣櫥就能讓你美翻了》

當早晨必須趕著出門卻因不知道要穿什麼，而在塞滿衣服的衣櫃前佇立著的崩潰，相信許多人都曾遇過，而造成明明衣服超多卻不知道該穿什麼的情形，往往起因於對自身不夠了解而衝動購物的下場。

▲書 。（圖／翻攝自博客來）

本書作者以簡明的口吻幫助讀者破除挑選服飾的迷思，並提供能建立自我認識，讓自己成為穿衣服的人而非時尚奴隸之思考角度，不僅有益於心靈上的富足，讓自己穿出自信的美感，更透過對於每件單品的講究，逐步學會打造高質感、能呈現自我風格的極簡衣櫃。本書最大的特色便是著重內在層面的自我認識，帶出穿搭上的優雅，十分推薦給不想花過多時間穿搭與想徹底整理衣櫃的搭黨們。

＃《服裝服飾部位全圖鑑》

即便不是從事服裝設計相關工作，多了解服裝品名、部位名稱及其效果，便能減少購物時想找特定款式、版型的服裝，卻不知如何開口詢問的窘境。本書作者以插畫的方式將服裝、細節部位分門別類，並向讀者分享搭配技巧及方式，不只能擴展穿搭上的搭配性，藉由了解單品不同部位所呈現的視覺效果與自身條件結合，即使不是超級穿搭大師，視覺上也會給人舒適又好看的印象。

▲書 。（圖／翻攝自博客來）

＃《骨架分析 X 基因色彩＝史上最強最美穿搭術》、《骨架分析 X 基因色彩＝省時、省錢又省力的最強男子選衣法》

同樣的衣服穿在不同人的身上，效果可以類似，但也有天差地遠的時候；坊間許多書籍以身形比例來說明造成如此不同的原因，而本系列書籍的作者則以骨架、膚色、瞳孔顏色等等，分析不同條件下所適合與不適合的剪裁及色彩，幫助讀者找出適合自己的單品樣式，在購物時能有挑選方向而免於衝動購物的困擾，正在尋找適合自己風格的搭黨不妨參考看看。

▲書 。（圖／翻攝自博客來）▲書 。（圖／翻攝自博客來）

Dappei 結語：

我們總會羨慕很會穿搭的人，而大多數的人在找到合適的風格前其實也經歷了不少嘗試，知道什麼適合自己而哪些樣式會放大自身缺點，最終才找到適合自己且又喜歡的穿搭風格。相信以上幾本書對於不想盲目跟從流行或衝動購物，而是想打造最美、最帥的樣子都很有幫助呢！

文字編輯：Yei／方形

迷路沒關係 | 如何找到適合的穿衣風格？認識風格、了解自身條件、涉略大量靈感，讓你快速脫離穿搭新手村！

日系穿搭愛好者必看，United Arrows、coen ⋯⋯ 這些日牌也超好買，簡約、設計感服飾都有！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 穿搭書, 穿搭風格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追

這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追

6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助

6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏 別讓「小事」毀了好印象　3個儀容小細節「男生最有感」 存錢好難！5個「讓你多花錢」的心理學陷阱全破解 最在意的「擇偶條件」！交友軟體用戶票選Top 5　網笑：第一太真實 營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣 測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面