可以輕鬆讀的5本穿搭休閒書單　把喜歡的衣服變成適合自己的樣子　

文／Dappei

無論是剛開始尋找自我穿衣風格，或已經找到喜歡的風格但偶爾想來點變化的搭黨們，總會遇見不知道新造型是否適合自己或穿衣靈感匱乏的時候，要解決這些問題，關鍵絕對是是「多看、多嘗試」，除了時尚雜誌、IG穿搭分享帳號及路上型人的搭配之外，閱覽服裝相關的書籍也十分有幫助，尤其許多內容是以插畫、分享的口吻來探討穿搭常遇見的疑難雜症，即使沒有閱讀習慣，輕鬆的字句及清晰的圖片仍益於提升穿搭思維。今回 Dappei 整理了五本能增進對穿搭的認識的休閒書單，讓我們一起看下去吧！

＃《365 天，每天都想穿喜歡的衣服 MAI 的手繪時尚穿搭 Q&A》



相信大家都有遇過這樣的困擾，即使清楚自己的身形、膚色適合哪些款式的單品，卻還是會忍不住下手幾件很心動但不一定適合自己的款式，雖然穿上時心情很雀躍，卻可能會對於上身後的效果不適合而留有遺憾。本書的作者則針對「如何讓喜歡的衣服變成適合自己的樣子」，以手繪的方式針對穿搭疑難雜症提出解決方法，像是：粉紅色單品容易給人可愛、溫柔的感覺，但透過款式的剪裁與搭配較有俐落感的飾品、鞋款，喜歡酷帥風格的女孩也能大膽嘗試粉紅色單品了。

▲《365 天，每天都想穿喜歡的衣服 MAI 的手繪時尚穿搭 Q&A》一書，以手繪的方式畫出穿搭會遇到的問題。（圖／博客來，下同）



＃《「最美五套」質感人生穿搭：流行預測師的低管理高時尚法則，小衣櫥就能讓你美翻了》



當早晨必須趕著出門卻因不知道要穿什麼，而在塞滿衣服的衣櫃前佇立著的崩潰，相信許多人都曾遇過，而造成明明衣服超多卻不知道該穿什麼的情形，往往起因於對自身不夠了解而衝動購物的下場。

本書作者以簡明的口吻幫助讀者破除挑選服飾的迷思，並提供能建立自我認識，讓自己成為穿衣服的人而非時尚奴隸之思考角度，不僅有益於心靈上的富足，讓自己穿出自信的美感，更透過對於每件單品的講究，逐步學會打造高質感、能呈現自我風格的極簡衣櫃。本書最大的特色便是著重內在層面的自我認識，帶出穿搭上的優雅，十分推薦給不想花過多時間穿搭與想徹底整理衣櫃的搭黨們。

＃《服裝服飾部位全圖鑑》

即便不是從事服裝設計相關工作，多了解服裝品名、部位名稱及其效果，便能減少購物時想找特定款式、版型的服裝，卻不知如何開口詢問的窘境。本書作者以插畫的方式將服裝、細節部位分門別類，並向讀者分享搭配技巧及方式，不只能擴展穿搭上的搭配性，藉由了解單品不同部位所呈現的視覺效果與自身條件結合，即使不是超級穿搭大師，視覺上也會給人舒適又好看的印象。

＃《骨架分析 X 基因色彩＝史上最強最美穿搭術》、《骨架分析 X 基因色彩＝省時、省錢又省力的最強男子選衣法》

同樣的衣服穿在不同人的身上，效果可以類似，但也有天差地遠的時候；坊間許多書籍以身形比例來說明造成如此不同的原因，而本系列書籍的作者則以骨架、膚色、瞳孔顏色等等，分析不同條件下所適合與不適合的剪裁及色彩，幫助讀者找出適合自己的單品樣式，在購物時能有挑選方向而免於衝動購物的困擾，正在尋找適合自己風格的搭黨不妨參考看看。

Dappei 結語：

我們總會羨慕很會穿搭的人，而大多數的人在找到合適的風格前其實也經歷了不少嘗試，知道什麼適合自己而哪些樣式會放大自身缺點，最終才找到適合自己且又喜歡的穿搭風格。相信以上幾本書對於不想盲目跟從流行或衝動購物，而是想打造最美、最帥的樣子都很有幫助呢！

文字編輯：Yei／方形

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