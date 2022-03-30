美妝保養品漲5%　SOGO母親節祭升級特惠組「比週年慶送更大」

▲SOGO忠孝一樓去年改裝，整體氣氛更明亮。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

萬物齊漲，美妝保養品也在年初平均調漲5%，3月底許多百貨都開啟首波母親節檔期優惠，主打上半年最大美妝保養折扣，SOGO今（3／30）公開旗下台北店三館與天母店優惠組合，忠孝館主打熱賣商品如資生堂百優等特惠組，贈品比周慶更升級，還加碼送200元至1,100元不等的禮券；復興館主推輕奢品牌入門組，LA MER只要4,600就可入手。

母親節首波各家主打美妝保養，SOGO台北4店祭出3／31至4／10期間持指定9大銀行信用卡消費，單日單館單卡累積消費滿5,000元，可兌換SOGO 4%電子抵用券，而忠孝館挟著全台美妝坪效最高頭銜，在母親節檔期目標5億業績，祭出升級版特惠組與特定產品送出200元至1,100元不等的限量禮券回饋。

特惠組贈品有些還更勝週年慶組合，如資生堂當家熱賣商品百優精純乳霜，祭出買正貨送小罐同正貨組合，去年週慶送42ml，本次母親節送出57ml，價值5,982元，特價2,520元，前兩百名還加贈300元抵用券，另還有買一送一優惠組，包括植村秀全能奇蹟金萃，買正貨450ml，直接加贈同品項150ml；資生堂保濕潔膚皂更是買一條送一條，還加碼活妍淨泉露，以上均為限日限量。

▲【忠孝館】SHISEIDO國際櫃 NO.1乳霜王超值組，價值5,992元，優惠價2,520元，憑號碼牌前200名，再加贈 SOGO禮券300元。

復興館則迎合館內客層，主打輕奢入門，推出頂級保養品牌「入門組合」，像貴婦乳霜品牌LA MER去年夏天熱賣產品高滲透自律修護乳，就推出入門組合價，價值3,368元，特價4,600元就可入手；雅詩蘭黛白金級極萃賦活花秘眼霜組，價值12,000元，特價9,000元。

▲【復興館】LA MER自律修復小奢華組，價值6,368元，優惠價4,600元 ，限量20組。

另位於台北北區的天母館，也主打一瓶保養、成分自然的主軸，祭出北區獨家櫃Aesop優惠，香芹籽系列特惠組The Mentor指導者價值6,200元，特價5,450元。

全台最大百貨連鎖新光三越，母親節前哨「初夏購物節」將從3／31至4／20期間開跑，推出3／31至4／13期間會員在全台實體分店、新光三越APP、電商平台skm online，可享化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券回饋（台中中港店回饋期間為3／31至4／11），且除台中中港店、高雄左營店之外，化妝品滿千送百回饋期間將持續發放會員點數；持skm pay綁定特定銀行信用卡刷卡消費，4／3前單筆滿5,000元加送2000點（折合約200元價值）、4／9前單筆滿2,000元再送1000點。